Rusia acusa EU de implicación directa en ataques ucranianos

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MOSCU.- El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseveró que Estados Unidos «está directamente implicado» en los ataques ucranianos contra Rusia, incluso aquellos contra objetivos civiles.

«Los estadounidenses, a través del suministro de armas financiado por la Unión Europea, el intercambio de inteligencia, el sistema Starlink y mucho más, no solo están ayudando, sino que participan directamente en el guiado de armas ucranianas hacia los objetivos, incluyendo objetivos civiles en territorio ruso», afirmó Lavrov en rueda de prensa.

ADVERTENCIA A EUROPA

«No vamos a atacar a Europa, pero si ellos tratan de atacarnos, esta no será una guerra convencional», advirtió.

Según el Kremlin, Kiev lleva a cabo ataques selectivos contra la población civil de las provincias fronterizas rusas, al tiempo que lanza drones contra Moscú y sus alrededores, con impactos en vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles.

CITA CASOS RECIENTES

Moscú citó varios casos recientes. En la madrugada del 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon un edificio y una residencia estudiantil en Starobelsk, donde había 86 jóvenes. El ataque dejó 21 muertos y más de 40 heridos.

El 3 de junio, drones ucranianos impactaron contra un autobús en Yenákievo, en la República Popular de Donetsk, causando ocho muertos y 11 heridos.

El 8 de junio, una persona falleció y otra resultó herida tras el impacto de un dron contra la locomotora de un tren de pasajeros en la ruta Moscú-Simferópol.

El 17 de junio, un dron atacó un autobús que trasladaba un equipo infantil de fútbol desde Bielorrusia a Guelendzhik, en la costa del mar Negro, con saldo de un muerto y ocho lesionados, entre ellos seis menores.