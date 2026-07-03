Rugby dominicano apuesta a la resiliencia rumbo a SD 2026

SANTO DOMINGO.– Más que enfocarse en la obtención de medallas en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, las selecciones nacionales de rugby, conocidas como los equipos “taínos” y “taínas”, aseguran que su principal objetivo es demostrar su capacidad de resiliencia.

A pesar de las limitaciones acumuladas durante varios años —entre ellas la falta de un espacio fijo de entrenamiento y un proceso de preparación marcado por la movilidad constante— los representantes del rugby dominicano sostienen que llegarán a la cita regional con el compromiso de competir con dignidad y entrega.

La realidad del combinado nacional quedó evidenciada durante una visita de la Jefatura de Misión y la Dirección Técnica del Comité Olímpico Dominicano (COD) al Parque del Este, donde se supervisó el proceso de preparación de ambos equipos de cara a la justa regional.

“Una de las palabras que mejor nos define es resilientes, ya que hemos entrenado sin ningún tipo de condiciones y hemos logrado crecer poco a poco, subiendo el rugby dominicano desde cero”, expresó Luis David Álvarez, capitán del equipo masculino.

El atleta destacó que durante la última década el conjunto ha enfrentado la ausencia de una sede propia de entrenamiento, sin que ello haya impedido su participación en competencias internacionales.

“Todos tenemos el compromiso de demostrar lo que nos merecemos”, agregó Álvarez, al recordar que en el pasado el rugby era prácticamente desconocido en el país, mientras que hoy exhibe un crecimiento progresivo en el ámbito regional.

Por su parte, la capitana del equipo femenino, Isaury Moscoso Gómez, aseguró que el evento en Santo Domingo será una vitrina para seguir consolidando el rugby femenino.

“Estamos aquí para competir. Dicen que el rugby es un deporte para hombres, pero nosotras vamos a demostrar de qué somos capaces”, afirmó.

El entrenador del conjunto femenino, Juan Feijoo, valoró el esfuerzo de las jugadoras provenientes de distintas zonas del país, quienes combinan su preparación deportiva con responsabilidades personales y laborales.

“Han hecho un esfuerzo enorme y hay que sentirse orgullosas por las ganas que han puesto cada una para representar el país”, señaló.

La delegación del COD, encabezada por el técnico Rafael Rivera, destacó el avance del rugby nacional y las condiciones adversas que han enfrentado sus atletas. También participaron los técnicos José Clase, José Potter y Franklin Núñez.

La visita forma parte del programa de seguimiento del COD a las federaciones deportivas en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el objetivo de supervisar la preparación y fortalecer la ruta crítica de los atletas dominicanos.