Rodríguez García asume como jefe PN y Cruz Cruz se despide

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SANTO DOMINGO.- El mayor general Rafael Ernesto Rodríguez García asumió la Dirección General de la Policía Nacional, un día después de que el presidente Luis Abinader dispusiera la salida del ahora mayor general retirado Andrés Modesto Cruz Cruz, quien permaneció apenas seis meses al frente de la institución, uno de los períodos más efímeros en su historia.

El cambio de mando, presidido por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tuvo como telón de fondo un mensaje contundente del director saliente, quien llamó a los policías a mantenerse firmes en sus principios y a no permitir que actuar correctamente sea visto como una debilidad.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA

«No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter», expresó Cruz Cruz durante su discurso de despedida, en el que entregó la bandera institucional a su sucesor como símbolo de «continuidad, compromiso y servicio a la nación».

«Sean fuertes preservando sus principios éticos y morales. No dejen de luchar por lo correcto aunque les cueste el puesto», insistió ante la formación. «Hacer lo correcto cuando nadie está mirando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público», afirmó.

Cruz Cruz, quien llegó al acto acompañado de su esposa Lonie Catherine Seijo, planteó que dentro de la Policía deben crearse oportunidades para los agentes que cumplen correctamente sus funciones y, al mismo tiempo, mantenerse una posición firme frente a quienes incurran en actuaciones contrarias a la ley.

«Lo verdaderamente importante es que la institución siga avanzando, que los buenos policías tengan oportunidades para crecer», dijo.

Advirtió que quienes se aparten de la legalidad deben saber que «la institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad».

La elección de esas palabras adquirió otra dimensión ante la incógnita sobre las razones de su desvinculación. El decreto no explica el motivo.

LAS RAZONES TRAS LA SALIDA

Personas conocedoras del sistema interno de la institución señalaron que Cruz Cruz habría intentado dirigir con una línea recta y cerrada, pero esa misma raya habría terminado creando distancia con parte de la jerarquía que estaba llamado a conducir.

Según esta lectura, la dificultad no habría estado en la falta de autoridad, sino en la forma de ejercerla. Su intención de marcar una línea habría chocado con los códigos, relaciones y formas de funcionamiento de una organización altamente escalonada, al tiempo que habría reducido los espacios de interlocución necesarios. A esto se atribuyen también dificultades para recibir y procesar la asesoría que requería el cargo.

La falta de un engranaje suficientemente articulado alrededor del director habría complicado el manejo de situaciones que exigían no solo una respuesta operativa, sino también una estrategia de comunicación y una lectura política.

Entre los hechos que aparecen en las conversaciones está el ocurrido recientemente en Navarrete. Durante una huelga de 48 horas, Cruz Cruz se encontraba en el municipio cuando se escucharon detonaciones mientras su caravana se desplazaba por las inmediaciones de la Zona Franca. Aunque la Policía negó que los disparos estuvieran dirigidos contra el director, el incidente volvió a colocar a la institución bajo presión.

A este se suman el fallecimiento de un ciudadano bajo custodia policial en San Cristóbal y la investigación por la presunta desaparición de paquetes de droga incautados en Haina.

Cruz Cruz había sido designado el 17 de febrero de este año.

EL PRIMER DÍA DEL NUEVO JEFE

Rodríguez García sostuvo este martes su primera reunión de trabajo con directores centrales, regionales, especializados y de áreas, con quienes abordó diversos temas relacionados con el accionar policial, informó la institución.

El nuevo jefe motivó a los mandos a redoblar esfuerzos, fortalecer el liderazgo, trabajar de manera coordinada y mantener una actitud proactiva ante los desafíos institucionales.

Enfatizó que la unidad, la integridad, la disciplina y la vocación de servicio constituyen pilares fundamentales para continuar fortaleciendo la confianza ciudadana y contribuir a mejores niveles de seguridad en el país.

Saludó personalmente a cada uno de los presentes y destacó la importancia de mantener una comunicación permanente, fluida y efectiva entre los diferentes niveles de mando. En ese sentido, manifestó su disposición de mantener las puertas de su despacho abiertas para conocer de primera mano las necesidades y situaciones que afectan tanto al personal policial como a las comunidades.