Rochester Institute of Technology reconoce empresaria dominicana

NUEVA YORK.- El Rochester Institute of Technology de Nueva York reconoció a la empresaria dominicana Roxanna Marte, por sus logros como emprendedora y profesional fuera de los Estados Unidos.

El evento tuvo lugar en la University Gallery de la institución e inició con un coctel preparado por los estudiantes de la carrera de Administración Hotelera de ese centro de estudios.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Manian Ramkumar, decano interno de la facultad de Ingeniería.

Linda Underhill, directora del Departamento de Sistemas de Servicio, habló en nombre del programa de Service Leadership and Innovation y presentó el premio para la dominicana, en el cual expresó el orgullo que representa para la carrera los logros de Roxanna Marte, como hotelera, emprendedora, y profesional en los últimos años.

Destacó su espíritu emprendedor, pasión por el aprendizaje a lo largo de su carrera, capacidad de mentoring, compromiso y dedicación, así como su trabajo en República Dominicana, desarrollando estrategias innovadoras de servicio para las empresas locales con su empresa Roxanna Marte Business Group, actividades que lleva a la par con su pasión por la creación literaria.

Por su lado, Marte agradeció el premio y dijo que “este programa me ha inspirado en ver los retos del servicio con nuevas perspectivas. Gracias a él fui capaz de desarrollar mi camino profesional y experimentar un profundo cambio como ser humano. Service and Leadership Innovation cambió mi visión de las personas y el servicio y me hizo entender su impacto en las empresas”.

Explicó cómo descubrió su compromiso y responsabilidad con el desarrollo del servicio en República Dominicana y enfatizó el gran trabajo que se debe hacer para llevar a su país a los niveles más altos de servicio. Agradeció también al Rochester Institute of Technology (RIT) por reconocer el potencial de los estudiantes dominicanos y por colaborar con el desarrollo de su país.

Marte es empresaria y escritora dominicana, directora de servicios de RMBG, empresa consultora para hoteles, restaurantes y empresas de eventos.