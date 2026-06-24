España reitera ante la OEA su compromiso con Haití

Ciudad de Panamá.- La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo del Gobierno de España, Susana Sumelzo, resaltó este martes en la Organización de los Estados Americanos (OEA) su compromiso con Haití, envuelto en una crisis sociopolítica violenta desde hace años.

«Quiero subrayar especialmente nuestro compromiso con Haití, una prioridad que requiere coordinación y solidaridad a la altura de un complejo reto que tenemos», señaló en un diálogo de observadores permanentes con ministros de Exteriores previo a la primera sesión de la 56 Asamblea general de la OEA, que se celebra en Ciudad de Panamá.

España, según subrayó, «está comprometida con la paz, los derechos humanos y la democracia» y «la lucha contra cualquier tipo de desigualdad o discriminación, sin olvidar a los grupos vulnerables, la población afrodescendiente o las comunidades originarias».

Sumelzo añadió que «España confía en la OEA para seguir fortaleciendo el multilateralismo y los valores democráticos, los derechos humanos, la paz y el progreso, el desarrollo inclusivo y la igualdad». CRISIS MULTIDIMENSIONAL

Haití sufre una crisis multidimensional marcada por el control de bandas armadas, que dominan el 75 % de la capital, violencia extrema, desplazamientos masivos y colapso institucional, lo que ha provocado que millones de haitianos padezcan hambre y necesiten ayuda humanitaria.

Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. También se perpetraron al menos 99 secuestros; 699 personas, especialmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual, y cientos de menores siguen en manos de redes de trata.

A esto se suma que unos 5,8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren de inseguridad alimentaria (en categoría 3 sobre 5), mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.

Ante ello, desde abril ha comenzado en Haití a operar a pasos lentos la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), un nuevo ente creado por el Consejo de Seguridad de la ONU para enfrentar a las bandas armadas que siembran el terror en la capital y en otras zonas del país, con las primeras tropas procedentes de Chad.

La asamblea, que se clausura este miércoles, coincide con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que fue convocado por el libertador venezolano Simón Bolívar en 1824 y celebrado en Panamá en 1826.