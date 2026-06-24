EU: Trump amenaza con poner fin a las negociaciones con Irán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este miércoles con poner fin a las conversaciones con Irán si la República Islámica cobra peajes o costos de seguro por la navegación en el estrecho de Ormuz.

«Irán ha informado a EE.UU. que, a pesar de las noticias falsas y problemáticas que afirman lo contrario, no se solicitan ni se reciben peajes, costos de seguro ni otros cargos de ningún tipo por parte de Irán en los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz. Si esta información es falsa, las negociaciones terminarían de inmediato», publicó en Truth Social.

Al mismo tiempo, el mandatario subrayó que su país «no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos de su propio dinero». «Liberaremos parte de su dinero, que está totalmente bajo nuestro control, para nuestros agricultores y ganaderos, para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos», continuó. El inquilino de la Casa Blanca señaló que la nación persa «necesita urgentemente alimentos», que van a ser comprados «exclusivamente» al país norteamericano.

La jornada anterior, Trump anunció que, debido a varias «concesiones importantes» de Teherán, ha acordado «permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin más bloqueo naval».

Además, afirmó que «el dinero y/o los fondos que el Tesoro de EE.UU. está liberando irán a una cuenta de depósito en garantía», bajo el control de Washington. Especificó que estos recursos se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos, «exclusivamente» de origen estadounidense, «incluidos maíz, trigo y soja» de los agricultores del país norteamericano.

La semana pasada, The Wall Street Journal informó que EE.UU. y Catar, que actúa como uno de los mediadores entre Washington y Teherán, estaban negociando un mecanismo para liberar parcialmente los fondos iraníes congelados en el extranjero, como parte de los acuerdos para poner fin al conflicto

Según el diario, la iniciativa permitiría a Teherán acceder a parte de los aproximadamente 100.000 millones de dólares bloqueados por las sanciones, comenzando con 6.000 millones retenidos en Catar

En virtud de ese acuerdo, Catar permitiría la compra de alimentos, medicamentos y otros bienes humanitarios solicitados por el banco central iraní, utilizando fondos provenientes de activos iraníes congelados, principalmente ingresos petroleros bloqueados en el extranjero por las sanciones.