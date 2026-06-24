EU: Trump amenaza con poner fin a las negociaciones con Irán

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este miércoles con poner fin a las conversaciones con Irán si la República Islámica cobra peajes o costos de seguro por la navegación en el estrecho de Ormuz.
«Irán ha informado a EE.UU. que, a pesar de las noticias falsas y problemáticas que afirman lo contrario, no se solicitan ni se reciben peajes, costos de seguro ni otros cargos de ningún tipo por parte de Irán en los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz. Si esta información es falsa, las negociaciones terminarían de inmediato», publicó en Truth Social.
Al mismo tiempo, el mandatario subrayó que su país «no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos de su propio dinero». «Liberaremos parte de su dinero, que está totalmente bajo nuestro control, para nuestros agricultores y ganaderos, para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos», continuó. El inquilino de la Casa Blanca señaló que la nación persa «necesita urgentemente alimentos», que van a ser comprados «exclusivamente» al país norteamericano.
La jornada anterior, Trump anunció que, debido a varias «concesiones importantes» de Teherán, ha acordado «permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin más bloqueo naval».
Además, afirmó que «el dinero y/o los fondos que el Tesoro de EE.UU. está liberando irán a una cuenta de depósito en garantía», bajo el control de Washington. Especificó que estos recursos se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos, «exclusivamente» de origen estadounidense, «incluidos maíz, trigo y soja» de los agricultores del país norteamericano.
La semana pasada, The Wall Street Journal informó que EE.UU. y Catar, que actúa como uno de los mediadores entre Washington y Teherán, estaban negociando un mecanismo para liberar parcialmente los fondos iraníes congelados en el extranjero, como parte de los acuerdos para poner fin al conflicto
Según el diario, la iniciativa permitiría a Teherán acceder a parte de los aproximadamente 100.000 millones de dólares bloqueados por las sanciones, comenzando con 6.000 millones retenidos en Catar
En virtud de ese acuerdo, Catar permitiría la compra de alimentos, medicamentos y otros bienes humanitarios solicitados por el banco central iraní, utilizando fondos provenientes de activos iraníes congelados, principalmente ingresos petroleros bloqueados en el extranjero por las sanciones.
🇮🇱 El 92% de los israelíes considera que Irán salió vencedor del reciente conflicto y del posterior acuerdo con Estados Unidos, según una encuesta realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Agam.
La mayoría de los encuestados afirmó que la guerra debilitó la seguridad a largo plazo de Israel, no alcanzó sus objetivos y les dejó insatisfechos con el resultado obtenido.
Lo chistoso de esto es ver a los
ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., plantear sus deseos como si fueran palabras del PEDÓFILO. Por ejemplo, aquí tenemos al NIÑO 2.0 pretendiendo decir que el PEDÓFILO está loco porque negociar con una serpiente muerta. AMO A EEUU 1 hora hace Ningún otro país del Golfo ni de Medio Oriente patrocina grupos terroristas, como lo que ese régimen de Irán ha afirmado que ha llevado a cabo con los Hezbolá, Hamás, Hutíes, etc. que han tenido en zozobra esa región durante décadas. Trump hizo lo que tenía que hacer: MATAR LA CULEBRA POR LA CABEZA. Repítelo toda esta semana, es posible que tú… Leer mas »
🇺🇸🇮🇷 El halcón de guerra neoconservador Lindsey Graham, tras reunirse con Trump, espera el fracaso de las negociaciones con Irán y ansía una nueva guerra:
«Este es el último intento de solución diplomática. Creo que fracasará. Esto es lo que, en mi opinión, ocurrirá después. Si el acuerdo se viene abajo, el presidente Trump tomará el estrecho de Ormuz por la fuerza. Cobraremos peaje a todos los que lo atraviesen para cubrir los
Costes de la operación…
Si Irán intenta disputar el control de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, los aniquilaremos».
Son las palabras de los terroristas de un país que se traslada a 12 mil kilómetros para intentar saquear otro, y yo debo estar de acuerdo con eso? No, en esta vida, ni otras.
Es lo que se juega en esta guerra.
Y según tú, como Trump tomará el estrecho de Ormuz si no lo pudo hacer antes? Que destructor o buque se meterá a distancia de drones, torpedos, misiles, mas las miles de minas puestas ahí? Lo tomaria Trump con la fuerza de escribir disparates en su cuenta de truth media donde USA siempre gana o con el escuadrón suicida?? Explica con cual de las dos fuerzas tomará Trump el estrecho de Ormuz? Yo me inclino por el primero.
Señores,, como la naturaleza o dios se lo das TODOS al mundo y lo que diriqen el mundo no son CAPAZ de ponerse de ACUERDO,, sea la no compresion de los que diriqen el mundo..
Esa dicuciones y negociación es parecen de niño un día que si y el otro día enemiguito y no me hable
«El inquilino de la Casa Blanca señaló que la nación persa «necesita urgentemente alimentos», que van a ser comprados «exclusivamente» al país norteamericano. Especificó que estos recursos se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos, «exclusivamente» de origen estadounidense, «incluidos maíz, trigo y soja» de los agricultores del país norteamericano».
Desde la antigüedad, las guerras son originadas por conflictos de intereses de territorio y DINERO. Recordemos las guerras provocadas por la «Ruta de la seda» entre Europa y Medio Oriente en el siglo XIV y XV. ¿Por qué Trump jo-de del otro lado del mundo?
TRUMP TUVO QUE INVADIRA IRAN PORQUE ES EL FOCO EL QUE LES DAS LAS ARMAS A TODOS LOS GRUPOS TERRORRISTAS DE LA REGION EN CONTRA DE ISRAEL Y DEBEN SER ELIMINADOS TODOS POR TEUMP
ELQUE NEGOCEA CON TERRORRISTA ESTA PERDIENDO SU TIEMPO CON ELLOS HAY UNA SOLA PALABRA ELIMINARLOS A TODOS SOLO ASI HABRAS PAZ
Tienes razón, en este caso quien es que vive amenazando e imponiendo terror. Si no se cierra un trato.? Ese es el terrorista.