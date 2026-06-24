Trump explota contra Senado por votación contra guerra Irán

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WASHINGTON.- Donald Trump ha arremetido contra el Senado de EE.UU. por aprobar la resolución que pretende poner fin a la ofensiva militar de Washington contra Teherán, calificando la votación de «inoportuna y sin sentido».

«Así pues, tengo a Irán ‘contra las cuerdas’, listo para caer, dispuesto a concedernos prácticamente cualquier cosa y, por primera vez en décadas, con un respeto enorme hacia Estados Unidos y su presidente —yo—, y el Senado de EE.UU. decide celebrar una votación inoportuna y sin sentido sobre la ley de poderes de guerra, diciéndole al principal patrocinador del terrorismo en el mundo que a Estados Unidos no le gusta lo que les estoy haciendo y que debo parar, y al hacerlo ha prestado ayuda y apoyo al enemigo», escribió en Truth Social.

El presidente estadounidense acusó a los cuatro senadores republicanos que votaron a favor de la resolución, que es en gran medida simbólica y no tiene plena fuerza de ley, junto con los demócratas, de dificultar su trabajo.

«Cuatro republicanos perdedores votaron con los tontócratas, e Irán preguntó a mi gente: ‘¿Qué significa todo esto?’. Estos senadores acaban de complicarme el trabajo, pero lo llevaré a cabo, de una forma u otra, ¡porque siempre lo consigo!», afirmó.

La iniciativa legislativa insta al presidente a cesar las hostilidades en Irán o buscar la autorización de los congresistas para seguir adelante con los ataques.

Aunque este tipo de resoluciones no se remiten al presidente para su firma, ni tienen fuerza de ley, su aprobación constituye una declaración contundente por parte del Congreso y una reprimenda a las acciones militares del Gobierno.

La mayoría de los estadounidenses se opone a la guerra con Irán: el 69 % afirma que no ha merecido la pena el coste que ha supuesto, según una encuesta de CBS News publicada el pasado domingo. Un porcentaje aún mayor, el 78 %, afirma que EE.UU. debería poner fin al conflicto bélico «ya».