Trump explota contra Senado por votación contra guerra Irán

WASHINGTON.- Donald Trump ha arremetido contra el Senado de EE.UU. por aprobar la resolución que pretende poner fin a la ofensiva militar de Washington contra Teherán, calificando la votación de «inoportuna y sin sentido».
«Así pues, tengo a Irán ‘contra las cuerdas’, listo para caer, dispuesto a concedernos prácticamente cualquier cosa y, por primera vez en décadas, con un respeto enorme hacia Estados Unidos y su presidente —yo—, y el Senado de EE.UU. decide celebrar una votación inoportuna y sin sentido sobre la ley de poderes de guerra, diciéndole al principal patrocinador del terrorismo en el mundo que a Estados Unidos no le gusta lo que les estoy haciendo y que debo parar, y al hacerlo ha prestado ayuda y apoyo al enemigo», escribió en Truth Social.
El presidente estadounidense acusó a los cuatro senadores republicanos que votaron a favor de la resolución, que es en gran medida simbólica y no tiene plena fuerza de ley, junto con los demócratas, de dificultar su trabajo.
«Cuatro republicanos perdedores votaron con los tontócratas, e Irán preguntó a mi gente: ‘¿Qué significa todo esto?’. Estos senadores acaban de complicarme el trabajo, pero lo llevaré a cabo, de una forma u otra, ¡porque siempre lo consigo!», afirmó.
La iniciativa legislativa insta al presidente a cesar las hostilidades en Irán o buscar la autorización de los congresistas para seguir adelante con los ataques.
Aunque este tipo de resoluciones no se remiten al presidente para su firma, ni tienen fuerza de ley, su aprobación constituye una declaración contundente por parte del Congreso y una reprimenda a las acciones militares del Gobierno.
La mayoría de los estadounidenses se opone a la guerra con Irán: el 69 % afirma que no ha merecido la pena el coste que ha supuesto, según una encuesta de CBS News publicada el pasado domingo. Un porcentaje aún mayor, el 78 %, afirma que EE.UU. debería poner fin al conflicto bélico «ya».
El periodicucho progre inventando la noticia.
Los resultados en Iran no le salieron como el creia
Ningún otro país del Golfo ni de Medio Oriente patrocina grupos terroristas, como lo que ese régimen de Irán ha afirmado que ha llevado a cabo con los Hezbolá, Hamás, Hutíes, etc. que han tenido en zozobra esa región durante décadas. Trump hizo lo que tenía que hacer: MATAR LA CULEBRA POR LA CABEZA.
Según usted, Trump es el REY del planeta Tierra, el policía del mundo entero. Eso mismo se creía la iglesia católica en la Edad Media.
Luce y parece ser que TRUMP llegó tarde a ‘MATAR LA CULEBRA POR LA CABEZA»
Pues la CULEBRA ya había dejado a sus CRÍAS nacida en su cueva.
Y hoy ESTA NUEVA PLÉYADE de CRÍAS le están dando a tomar tazas de su propio chocolate a TRUMP y sus acólitos. 😖 😖 🫣 🫣
😂 😂 😂 😂 😂
Trump es un vocero del sionismo y hace lo que ellos manden.
Lo que no entiendo cual es el afan de estar en una guerra sin sentido y que no llegará a ningun lado salvo la destruccion y muerte que eso causa
si al eje del mal, Irán… no se le pone… ahora, un pare… mañana, seria tarde… es el principal… patrocinador del terrorismo… es quien, por si mismo… lo hace… e incentivando… a sus alrededores: hamás, en gaza; hezbolá, en el líbano y… a los hutíes, en yemen… para, con estos… grupos, tirar la… piedra y esconder… las manos…
A Trump se le olvidó el final trágico de la película «El Planeta de los Simios», de 1968.
Eliminar los tres asteriscos: ***https://****youtube.com/watch?v=OVAUcnHmVtE
Los siete asteriscos
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CORROBORO 1000% ✓ ✓
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