Rusia dispuesta a escuchar las propuestas de EU sobre Ucrania

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MOSCU.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este miércoles que Moscú está dispuesto a escuchar las nuevas propuestas para la resolución del conflicto en Ucrania que presenten los enviados especiales de Estados Unidos, cuya visita sigue prevista para este mes de junio.

Lavrov confirmó que Rusia espera una próxima visita «a petición» del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. El encuentro servirá para que la delegación estadounidense dé a conocer las conclusiones de la última cumbre del G7 celebrada en Évian.

«Queremos entender qué sucedió allí en Évian (…) Los estadounidenses aún no nos han dicho qué conclusiones sacaron de la cumbre del G7, cómo valoran los resultados de esa cumbre ni cuál será su plan de acción futuro», indicó el jefe de la diplomacia rusa durante un foro celebrado en Moscú.

“EL BALON NO ESTA EN NUESTRO LADO”

Según Lavrov, Estados Unidos planteará a Rusia nuevas «concesiones» para avanzar en la negociación. Criticó que se intente dar la imagen de que corresponde a Moscú dar el siguiente paso: «El balón no está en nuestro lado del campo, aunque cada vez intentan lanzárnoslo», dijo.

El ministro reiteró que Rusia sigue comprometida con los acuerdos alcanzados en la cumbre de agosto del año pasado en Anchorage, Alaska. Relató que «Witkoff presentó propuestas absolutamente concretas» y que el presidente Vladímir Putin «las tomó en consideración» y aceptó, aunque con «algunos matices», sin precisar cuáles.

«Mantenemos nuestro compromiso con este acuerdo. Fue, en general, la parte estadounidense quien lo redactó, y el presidente Putin dio su consentimiento a las propuestas que se nos presentaron, después de revisarlas cuidadosamente», señaló Lavrov, según recogen agencias rusas de noticias.

RECHAZO A SOLUCIONES PROVISIONALES

Lavrov confía en que aún se puede lograr una salida diplomática, pero descartó que cualquier resolución pase por «soluciones provisionales» y menos por un «ultimátum impuesto por terceros».

«Resulta importante que ciertas figuras de países al oeste de Rusia lo tengan presente, ya que están suministrando armas al régimen de Kiev», advirtió.

El canciller ruso volvió a poner en duda el papel de Europa en la negociación. «Si Europa propone de repente algo verdaderamente constructivo, al fin y al cabo, en algunos países están llegando al poder nuevas personas, probablemente estaremos dispuestos a escuchar y concluiremos si es adecuado o no», apuntó.

Lavrov confirmó que Moscú recibió a emisarios de Francia, Reino Unido y del Consejo Europeo para abordar el tema, pero cuestionó que la UE pretenda tener un espacio en la mesa de diálogo pese a su apoyo declarado a Ucrania.

«¿Qué pretenden negociar con esa posición? ¿Quieren que Rusia les entregue el acta de capitulación? En absoluto tiene sentido, es inapropiado por completo para el rol real de Europa en los asuntos mundiales (…) la mentalidad neocolonial y las ambiciones europeas siguen vivas», criticó.