Rusia dispuesta a escuchar las propuestas de EU sobre Ucrania

MOSCU.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este miércoles que Moscú está dispuesto a escuchar las nuevas propuestas para la resolución del conflicto en Ucrania que presenten los enviados especiales de Estados Unidos, cuya visita sigue prevista para este mes de junio.
Lavrov confirmó que Rusia espera una próxima visita «a petición» del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. El encuentro servirá para que la delegación estadounidense dé a conocer las conclusiones de la última cumbre del G7 celebrada en Évian.
«Queremos entender qué sucedió allí en Évian (…) Los estadounidenses aún no nos han dicho qué conclusiones sacaron de la cumbre del G7, cómo valoran los resultados de esa cumbre ni cuál será su plan de acción futuro», indicó el jefe de la diplomacia rusa durante un foro celebrado en Moscú.
“EL BALON NO ESTA EN NUESTRO LADO”
Según Lavrov, Estados Unidos planteará a Rusia nuevas «concesiones» para avanzar en la negociación. Criticó que se intente dar la imagen de que corresponde a Moscú dar el siguiente paso: «El balón no está en nuestro lado del campo, aunque cada vez intentan lanzárnoslo», dijo.
El ministro reiteró que Rusia sigue comprometida con los acuerdos alcanzados en la cumbre de agosto del año pasado en Anchorage, Alaska. Relató que «Witkoff presentó propuestas absolutamente concretas» y que el presidente Vladímir Putin «las tomó en consideración» y aceptó, aunque con «algunos matices», sin precisar cuáles.
«Mantenemos nuestro compromiso con este acuerdo. Fue, en general, la parte estadounidense quien lo redactó, y el presidente Putin dio su consentimiento a las propuestas que se nos presentaron, después de revisarlas cuidadosamente», señaló Lavrov, según recogen agencias rusas de noticias.
RECHAZO A SOLUCIONES PROVISIONALES
Lavrov confía en que aún se puede lograr una salida diplomática, pero descartó que cualquier resolución pase por «soluciones provisionales» y menos por un «ultimátum impuesto por terceros».
«Resulta importante que ciertas figuras de países al oeste de Rusia lo tengan presente, ya que están suministrando armas al régimen de Kiev», advirtió.
El canciller ruso volvió a poner en duda el papel de Europa en la negociación. «Si Europa propone de repente algo verdaderamente constructivo, al fin y al cabo, en algunos países están llegando al poder nuevas personas, probablemente estaremos dispuestos a escuchar y concluiremos si es adecuado o no», apuntó.
Lavrov confirmó que Moscú recibió a emisarios de Francia, Reino Unido y del Consejo Europeo para abordar el tema, pero cuestionó que la UE pretenda tener un espacio en la mesa de diálogo pese a su apoyo declarado a Ucrania.
«¿Qué pretenden negociar con esa posición? ¿Quieren que Rusia les entregue el acta de capitulación? En absoluto tiene sentido, es inapropiado por completo para el rol real de Europa en los asuntos mundiales (…) la mentalidad neocolonial y las ambiciones europeas siguen vivas», criticó.
Para: Dominican.
Para: mmayans
Para: Juanga
Para: Frank
Para: AMO A EEUU
De los 6 primeros que leí.
Y para el resto de yanquisnófilos 🇺🇸🇩🇴 postizos de cabello rubio pintado con tinte y ojos azules falsos de contactos y piel morena-negra-mestiza natural que se creen mas gringo que los go home yanqui.
Ahí le dejo videos del FRENTE MILITAR Y GEOPOLÍTICO:
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SE METIERON EN UNA GUERRA DE DESGASTE, RUSIA ÉSTA PELEANDO POR IMPERIALISMO YA QUE ES EL PAIS MAS GRANDE EN EL MUNDO Y A UCRANIA NO LE INTERESA QUEDARSE CON UN METRO DEL TERRITORIO RUSO QUE EN EL TRATADO DE 1994 CUANDO RUSIA ACEPTABA EL MAPA DE AQUEL ENTONCES QUE INCLUÍA LOS TERRITORIOS HOY EN DISPUTA COMO TERRITORIO DE UCRANIA Y LE GARANTIZABA SU INDEPENDENCIA SI UCRANIA ENTREGABA EL ARSENAL NUCLEAR QUE TENIA EN ESE ENTONCES, RUSIA NO CUMPLIÓ.
Ahora los rusos quieren hablar, porque los ucranianos le están partiendo la madre…….
habló el perfecto… en relaciones exteriores… el esclavizador ruso… hablando disparates… sobre una guerra… que quien la… inicia, robando territorios… quiere quedarse… con el santo… y la limosna… y oígan, lo que… dice este cara e’ caballo… que, ucrania… recibe armas… de países del… oeste de rusia… buen cínico… y ustedes, no las reciben… y hasta soldados… los pu er qui tos norcoreanos… y camuflados, de otras..
… naciones, lo… cual siempre… lo negaron… y oye, abiertamente… recibiendo, mayormente… del eje del mal, drones… y tiene la cachaza… relucir esto de ucrania… buen aza ro so… esclavizador solapado…
Me parece que Rusia ya no le interesa comer del queso, sino salirse de la ratonera.
La realidad actual en la «sucia invasión de Rusia a Ucrania», los está llevando a reconocer el grave error que cometieron. Rusia está estancada en una prolongada guerra de desgaste militar, económico, político y de sus relaciones con otros países. Depende únicamente de la ayuda de China, que entiende que mientas más se desgasta Rusia, ellos son los más beneficiados.
No k no les están respirando en la nucas jajajaja
Jajajajajajajajajajajaja, ahí están los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A.
«RUSIA ESTA DESESPERADA». Lo que no son capaces de explicar es, por qué o qué indica que «RUSIA ESTA DESESPERADA».
Saben que es estar desesperado? Aceptar negociar con los puntos que ponga Ucrania, y aceptar reconstruir el país. Les parece eso conocido?
No verán a Putin hacer lo que hace el PEDÓFILO. Rusia llama a negociar, pero no cambia sus objetivos.
Esto se llama desesperación:
WASHINGTON.- Donald Trump ha arremetido contra el Senado de EE.UU. por aprobar la resolución que pretende poner fin a la ofensiva militar de Washington contra Teherán, calificando la votación de «inoportuna y sin sentido»
Rusia esta desesperada buscando alguien que lo desaparte, ya vio que no puede ganar la guerra.
Que no vengan ahora los pro-rusos a decir que por que esta la Otan de por medio, que ellos tienen soldados norcoreanos (los de ellos estan muertos muchos) y armamentos chinos, norcoreano e iranies.
Por cierto, a los admiradores de Putin, el esta necesitando gente que vallan apoyarlo alla.
Ahora están dispuestos porque ven que no van a ganar la guerra, sea la triste realidad.