Gobierno extiende subsidio a fertilizantes por RD$1,090 MM

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno extendió el subsidio a los fertilizantes mediante la firma de nuevos acuerdos con empresas importadoras de materias primas e insumos agrícolas.

La medida permitirá mantener la estabilidad de los costos de producción, proteger la seguridad alimentaria y contribuir a que los alimentos continúen llegando a precios razonables a la mesa de las familias dominicanas.

Los convenios, rubricados por el ministro Francisco Oliverio Espaillat y representantes de empresas importadoras, contemplan una nueva partida superior a RD$1,090 millones, vigente hasta el 31 de agosto.

Con esta asignación, el Gobierno habrá destinado RD$2,151 millones al subsidio de fertilizantes.

“El presidente Luis Abinader ha demostrado con hechos su respaldo al campo dominicano. Estos subsidios han sido fundamentales no solo para garantizar la estabilidad de los precios de los fertilizantes, sino también para preservar la estabilidad de la canasta básica y proteger el poder adquisitivo de la población”, afirmó Oliverio Espaillat.

Destacó que República Dominicana figura entre los pocos países de la región que mantienen programas de apoyo directo de esta magnitud para reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los costos de producción agrícola.

Los acuerdos establecen cooperación entre el Estado y el sector privado para garantizar el abastecimiento oportuno de materias primas para fertilizantes y abonos, asegurar disponibilidad de insumos en períodos de mayor demanda y evitar riesgos de desabastecimiento.

Un convenio fue suscrito con las principales empresas importadoras para cubrir la demanda nacional. Otro involucra a once pequeñas empresas importadoras, promoviendo mayor participación en el mercado y ampliando oportunidades para productores y distribuidores de menor escala.

El Ministerio de Agricultura resaltó que esta política de subsidios ha sido determinante para sostener los niveles de producción agropecuaria, fortalecer la seguridad alimentaria y preservar la estabilidad de los precios de los principales rubros agrícolas, beneficiando a productores y a millones de consumidores.