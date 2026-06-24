Revista Arquitexto celebra 40 años en República Dominicana

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SANTO DOMINGO.– La revista Arquitexto conmemoró sus 40 años de trayectoria editorial con la puesta en circulación de su edición especial número 130, durante una gala celebrada en CavaAlta que reunió a destacadas figuras de la arquitectura, el urbanismo, la academia, el arte y la cultura nacional.

La publicación, considerada una referencia en materia de arquitectura y urbanismo en la República Dominicana, presentó un volumen conmemorativo dedicado a la memoria arquitectónica del país y a las transformaciones urbanas que han marcado su desarrollo durante las últimas cuatro décadas.

Durante el acto, la editora fundadora, Lourdes Periche, resaltó el compromiso de la revista con la preservación y difusión del patrimonio arquitectónico nacional.

“Llegar a estos 40 años no ha sido un hecho fortuito, sino el resultado de una red de voluntades que ha creído firmemente en el valor de documentar nuestra práctica, generar pensamiento y resguardar la memoria de nuestras ciudades”, expresó.

La edición especial ofrece una visión crítica de la arquitectura dominicana contemporánea mediante ensayos de los arquitectos José Enrique Delmonte, José Marion-Landais y Marcelo Alburquerque. Asimismo, incluye la selección “40 años, 40 obras”, una recopilación de proyectos emblemáticos publicados a lo largo de la historia de la revista que evidencian la evolución del ejercicio arquitectónico nacional.

El volumen también aborda temas relacionados con urbanismo, patrimonio, interiorismo, academia y artes visuales, reafirmando el enfoque multidisciplinario que ha caracterizado a Arquitexto desde su fundación en 1986.

Creada por Lourdes Periche Fernández, Hernani Montalvo y Jesús Bueno, y fortalecida desde 1996 con la incorporación de Carmen Ortega González a la dirección editorial, la revista se ha consolidado como un valioso archivo de consulta para comprender la transformación de las ciudades y la identidad arquitectónica dominicana.

Como parte de la celebración, fue presentada oficialmente la plataforma Jaragua Awards, iniciativa desarrollada por Arquitexto junto al creativo Fred Jana y la estratega de mercado Claudia Montás, destinada a reconocer la excelencia en arquitectura, diseño y desarrollo urbano.

Con esta nueva propuesta, la revista amplía su misión de promover la reflexión, la documentación y el reconocimiento de las mejores prácticas que contribuyen a elevar la calidad del entorno construido en la República Dominicana.

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