Respeto para nadie: el país necesita mano dura

Cuando en una sociedad el desorden es la regla y el orden pasa a ser la excepción, se transita indefectiblemente hacia un estado de anomia, como al parecer comienza a verse en el comportamiento de los dominicanos y de extranjeros a quienes poco les importa el destino de la nación.

Los poderes del Estado parece que solo tapan un espacio vacío porque no han sido capaces de completar los mecanismos para hacer efectivas las leyes que botan, las obligaciones que imponen, ni la autoridad para la cual fueron investidas.

Si los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo no combinan el espíritu de las leyes y el rigor de su cumplimiento, ningún presidente será lo suficientemente bueno para gestionar la nación, cuando los enemigos del orden, la paz, la razón y el valor de la dominicanidad, son los dueños de los instrumentos que hacen mover el molino de la convivencia humana y lo utilizan para mal, no para bien.

Corrupción

La semilla de la corrupción sembrada en la Justicia, en la escogencia de cualquier adinerado como legislador o funcionario y de algún irresponsable para el control de la autoridad coercitiva, no tendremos respeto, la razón no tendrá valor y la verdad será siempre sinónimo de mentira.

Parece que transitamos por ese sendero, hacia el predominio del desorden, el irrespeto a la autoridad, la falta de fe en quienes están investidos para ejercerla, el vicio sobre la moral y la ética, sin padres para hijos ni hijos para padres, ese camino que nos conduce hacia el abismo del cual será muy difícil retornar, cuando ya sea muy tarde.

El país necesita mano dura, autoridad con entrega, políticos que den ejemplo y ciudadanos que puedan dejar como legado un porvenir libre de vicios, de ladrones, de corruptos, traidores a la patria e ignorantes del valor del sacrificio de los forjadores de la nacionalidad.

Salir a la calle es un riesgo, estar en el hogar un peligro, trabajar es ser carnada y pescar es ser esclavo, porque el que no estudia, no trabaja ni se prepara, se mantiene al acecho para tomar como suyo, lo que a otro le ha costado gran esfuerzo y sacrificio. Nuestra sociedad está enferma y no queremos poner remedio a tiempo. ¡ Que Dios nos proteja!

