Republicanos bloquean juicio político a Secretario Defensa

WASHINGTON.- La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por actuaciones como la guerra en Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Por 211 votos frente a 204, la Cámara decidió remitir la iniciativa al Comité Judicial, lo que en la práctica redujo sus posibilidades de prosperar.
La medida fue impulsada por el republicano Thomas Massie, representante de Kentucky y crítico de Donald Trump, quien fue el único legislador de su partido que se opuso a enviarla al comité.
El Comité Judicial estuvo presidido por el republicano Jim Jordan, aliado de Trump, por lo que se previó que la iniciativa quedara estancada.
La decisión evitó que los republicanos tuvieran que pronunciarse en el pleno sobre los ocho cargos presentados por Massie contra Hegseth, como haber iniciado la guerra en Irán, ordenado la captura de Maduro y destruido decenas de lanchas en el Caribe sin autorización previa del Congreso.
REACCIONES Y FUTURO DEL PROCESO
«¡El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente! Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete», celebró el presidente Donald Trump en sus redes sociales tras conocer el resultado.
Massie, abiertamente enfrentado a Trump, perdió las primarias de su partido en mayo, por lo que no pudo concurrir a las elecciones de medio mandato de la semana pasada y no formará parte del nuevo Congreso, que se constituirá en enero.
Sin embargo, la nueva Cámara de Representantes, en la que los demócratas contarían con una amplia mayoría de más de 250 escaños, podría impulsar otro proceso de juicio político contra Hegseth.
Su eventual destitución siguió siendo improbable, ya que requirió el respaldo de dos tercios del Senado, una mayoría de la que no dispuso la oposición demócrata.
jt-am
esa propuesta… de llevar a jucio… a ese magnate… al secretario de defensa… del cacoe’muneca… fue una tremenda tonteria… siendo, todavia… el republicano, mayoria… en ambas camaras… si, a partir de enero… le viene el sazon… con buenos gusto’s.. a democratas… comprendes!…
Los republicanos al rojo vivo, su mal gobierno ha provocado una crisis mundial de tal magnitud que podría causar una hambruna mundial.
Han provocado una crisis mundial, qué aún empezamos a percibir, alza de los combustible, la comida,los pasajes.
Los Republicanos no saben donde le queda el Norte.
Ya tu te está muriendo del hambre gallina loca. Eres un puro ñame al cuadrado. Se ve si que cuando la guerra de Afganistán que hicieron los demócratas Biden y Obama tu pasaste mucha hambre. Deja esa droga mix CRACK COCAINA y fentanilo para que no hable tanta sica y sandeces .
Y esta loca de donde salió?
O te emborracharse o te drogas te?
Cuánta sica habla esta locotrona.
Cuando la guerra del golfo Pérsico el galón llegó a 120 dollars. Y tú todavía está viva y los comunitas de cuba y dominicano están vivo , no dejaron de comer. Bueno locotrona hay guerra y nunca van a desaparecer. Locotrona y de la invasión de tu líder comunista el psicópata Bladimir Putin. Que tú piensa?
Pete hetseth no es el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump.
Yesica tu eres la que sabes dónde está el norte anda ayudar a esos pobres infelices señora tubérculos. Aquí se ven cosa.