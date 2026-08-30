República Dominicana derrota a Brasil en clasificatorio FIBA27

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BRASILIA, Brasil.– Jean Montero y Andrés Feliz combinaron 54 puntos para conducir a la República Dominicana a una importante victoria 94-90 sobre Brasil, en el inicio de la segunda fase de los clasificatorios de América para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.

Montero encabezó la ofensiva dominicana con 30 puntos, su mejor actuación con la selección nacional, además de aportar cuatro rebotes, tres asistencias y dos robos. Encestó cinco triples en nueve intentos y terminó con 9 de 14 desde el campo.

Feliz agregó 24 puntos, nueve asistencias, cuatro rebotes, dos robos y un bloqueo, para completar una actuación determinante en la victoria quisqueyana.

El triunfo tuvo un significado especial, ya que República Dominicana puso fin al invicto de Brasil, que había ganado sus seis compromisos anteriores en la eliminatoria. Además, los dominicanos rompieron una racha de seis derrotas consecutivas ante los brasileños; el último triunfo dominicano sobre Brasil se había producido en septiembre de 2011.

Brasil dominó buena parte de la primera mitad y llegó al descanso con ventaja de 58-50. Sin embargo, el conjunto dirigido por el argentino Néstor “Che” García reaccionó después del medio tiempo y, con una defensa mucho más intensa, ganó el tercer período 25-14 para tomar el control del encuentro.

Los dominicanos llegaron al último cuarto con ventaja de 75-72 y mantuvieron la concentración en los minutos finales para completar la remontada y asegurar el triunfo por cuatro puntos.

Por Brasil, Leo Meindl fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras que Raúl Neto y Bruno Caboclo aportaron 14 cada uno.

Con la victoria, República Dominicana mejoró su récord a 5-2 en el Grupo E, mientras Brasil quedó con marca de 6-1.

El resultado fortalece las aspiraciones del seleccionado dominicano de avanzar hacia su cuarta clasificación consecutiva a una Copa Mundial de Baloncesto. En su próximo compromiso de esta ventana, República Dominicana recibirá a Chile.

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