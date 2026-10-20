Repatrian 63 dominicanos de 66 detenidos en aguas Puerto Rico

La tripulación del buque Winslow Griesser de la Guardia Costera entregó a 63 de los 66 migrantes detenidos a dos embarcaciones de la Armada de la República Dominicana.

Los otros tres migrantes permanecen bajo custodia federal, sujetos a una investigación adicional y a cargos por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

EMBARCACION EN MAL ESTADO Y SOBRECARGADA

Según el comunicado de los guardacostas, la embarcación era precaria, de unos 30 pies de eslora (aproximadamente 9 metros) y estaba muy sobrecargada.

En la misma, viajaban 55 hombres y cuatro mujeres que afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana, además de seis hombres y una mujer que declararon ser de Haití.

La embarcación fue detectada por una aeronave de la Guardia Costera a unas 70 millas náuticas (130 kilómetros) al noroeste del municipio costero puertorriqueño de Aguadilla, e interceptada posteriormente por el buque Winslow Griesser.

TRAGEDIA ANTERIOR

A finales de septiembre, una embarcación con 64 migrantes a bordo volcó cerca de la isla puertorriqueña de Mona, luego de que se desatara a bordo una pelea y varias personas resultaran heridas con un machete.

La Guardia Costera logró rescatar a 49 personas y recuperó los cuerpos sin vida de tres dominicanos. Una docena de migrantes continúan desaparecidos.

Tres ciudadanos dominicanos fueron acusados a principios de octubre en Puerto Rico por su participación en esta trágica operación de tráfico marítimo de personas.

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