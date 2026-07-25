Remo aporta primera medalla para R. Dominicana en JCC 2026

Los dominicanos Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez, ganadores de medalla de plata en la prueba correspondiente a la categoría LM2X doble par de remos.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La República Dominicana inauguró este sábado su participación en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a la sobresaliente actuación de los remeros Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez, quienes conquistaron la medalla de plata en el Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón.

La dupla dominicana se adjudicó el segundo lugar en la prueba LM2X (doble par de remos cortos peso ligero masculino), tras registrar un tiempo de 6 minutos, 56 segundos y 21 centésimas (6:56.21).

La medalla de oro fue obtenida por los venezolanos José Guipe y César Amaris, quienes dominaron la competencia con un tiempo de 6:48.30, mientras que el bronce quedó en poder de los mexicanos Rafael Mejía y Roberto Ahumada.

Con esta actuación, Rodríguez y Vásquez entregan a la delegación quisqueyana la primera presea de la justa regional, marcando un inicio alentador para el país anfitrión en la cita deportiva más importante del área.

La competencia se celebró en las instalaciones del Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón, escenario que reunió a algunos de los mejores exponentes de esta disciplina en la región.

La medalla obtenida por los atletas dominicanos representa un importante impulso para la delegación nacional, que aspira a mantenerse entre los principales protagonistas de los Juegos Santo Domingo 2026 y continuar sumando preseas en las distintas disciplinas en competencia.

of-am