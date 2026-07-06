Récord histórico de la IED (OPINION)

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La Inversión Extranjera Directa (IED) se origina cuando una empresa o persona de otro país invierte dinero en la República Dominicana u otro país, para crear o controlar un negocio a largo plazo.

No es lo mismo que comprar bonos o acciones en la bolsa de valores del país. La IED implica que el inversionista desea administrar y operar una empresa.

Cuando un extranjero invierte en algún instrumento financiero se trata de una inversión de cartera, popularmente conocido como capital golondrina, pues dicha inversión puede repatriarse en cualquier momento, después de cumplir con los trámites correspondientes, a los fines de buscar mejores rendimientos o beneficios en otros mercados de capitales.

Conforme el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central de la República Dominicana, las inversiones extranjeras directas, para denominarse como tal, deben reunir tres características fundamentales: a) monto significativo, normalmente el 10% o más del capital de la empresa, con el cual se tiene voz y voto en las decisiones, b) interés duradero, es decir, el inversionista busca quedarse en el país y hacer crecer el negocio, no especular a corto plazo y, C) debe contar con control e influencia, puede ser abriendo una filial, comprando una empresa local o, haciendo una alianza estratégica extranjera.

Las inversiones extranjeras directas, revisten de mucha importancia para la nación dominicana, ya que generan empleos de calidad, pues las empresas extranjeras suelen pagar mejores salarios, transfieren tecnología, generan divisas, ingresan al país dólares o euros, que coadyuvan la estabilidad cambiaria, aumentan las exportaciones al crear zonas francas y minería, exportan millones de dólares y traen experiencias de gestión de negocios, innovaciones y, fomentar los encadenamientos con suplidores locales.

En el lapso del 1 al 3 de julio del presente año 2026, la nación dominicana fue anfitriona del Foro de Inversión de las Américas (Américas Investment Fórum, nombre en inglés), organizado por el Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana (Pro Dominicana) y, la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA, por sus siglas en inglés).

En tan importante y significativo evento, en el que se presentaron nuevas iniciativas de inversiones, las que consolidan el país como destino favorable de la Inversión Extranjera Directa.

El objetivo de dicho evento, fue posicionar a la nación dominicana y, a las Américas, como destino de inversión ante los cambios globales, por el nearshoring o mercado cercano a los grandes centros comerciales de EE. UU, entre otros países, con menos costos, transición energética y digitalización.

En el susodicho evento, participaron más de 2,000 asistentes, entre ellos: líderes empresariales, inversionistas y gobiernos procedentes de 25 países.

En el evento la Vicepresidenta de la República Dominicana, señora Raquel Peña, informó que la Inversión Extranjera Directa, registrará a final del presente año 2026, US$5,200 millones.

La Vicepresidenta, resaltó que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la apertura a la inversión y la alianza de los sectores público y privado, han consolidado al país como un destino confiable del capital internacional.

Asimismo, la segunda magistrada de la nación dominicana, valoró que el informe de la Agencia Internacional de Financiamiento (AIF), destacó que dicha institución forme parte de los eventos afiliados al World Investment Conference.

El pasado año 2025, el país registró una Inversión Extranjera Directa ascendente a US$5,033 millones, equivalente a un crecimiento del 11.3% respecto al año 2024.

En el primer trimestre del año 2026, se registró un ingreso por concepto de Inversión Extranjera Directa de US$1,536.7 millones, monto mayor contabilizado para ese período, estimándose que el primer semestre del año 2026 registrará unos US$3,000 o US$3,100 millones.

El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, al dejar inaugurado el señalado Foro, expresó que el país mantiene una de las economías más dinámicas de América Latina, destacando que recibe más de 11 millones de visitantes al año. Factores que junto con la estabilidad macroeconómica, zonas francas, conectividad y acuerdos comerciales, fortalecen su posición, como destino para la inversión extranjera.

El primer mandatario de la nación dominicana, sostuvo que el foro se celebra en un momento de transformaciones de la economía mundial y planteó que las Américas cuentan con los recursos, el talento humano y la capacidad productiva para convertirse en uno de los principales motores del crecimiento global, siempre que prevalezcan: la cooperación y la confianza y resaltó que esta última constituye la moneda más valiosa de la economía.

El presidente Abinader, destacó que las zonas francas generan más de 200,000 empleos directos y representan más del 60% de las exportaciones nacionales.

Como se advierte, la Inversión Extranjera Directa es sumamente clave para el país ya que trae capital, conocimiento y acceso a nuevos mercados.

Sin ella, no se tendría en el país el boom de zonas francas que se tiene, turismo, ni energía de actualidad.

De groso modo, la IED tiene gran importancia ya que esta cierra la brecha de ahorro, pues el país no genera suficiente ahorro interno para financiar hoteles, parques solares y fábricas.

Asimismo, genera empleo formal, pues por cada 1% que crece la Inversión Extranjera Directa, el empleo sube o.84%, estabiliza la economía debido a que entran dólares constantes, los que ayudan a apreciar la moneda dominicana y engrosa las reservas internacionales.

Entre las ventajas más relevantes de las IED se citan: empleos, salarios, transferencia tecnológica, exportaciones, aumento de divisas, encadenamiento local o compra a suplidores dominicanos, aumento de la infraestructura y confianza en el país.

También la IED es inversión a largo plazo, no generan deuda, destaca la marca país, Know-how, pues transfieren conocimiento, específicamente en gestión hotelera de 5 estrellas. Diversifica la economía pues el país no solo depende del turismo.

Como la IED genera muchos beneficios para la nación dominicana, no menos cierto es que produce algunos riesgos, entre ellos: repatriación de utilidades, competencia desleal, dependencia sectorial, enclaves/poca integración e impacto ambiental/social.

Como se ve, la IED presenta ventajas y desventajas pero el beneficio es mucho mayor que los costos que esta genera ya que actualmente deja al país pingües ingresos en divisas y otros beneficios.

Es menester resaltar que los beneficios, que ampliamente este tipo de inversión genera al país, no surgen por arte de magia sino por el clima de negocio que hoy se vive en el país, seguridad jurídica y política.

Así como también, por la paz social que se respira, fruto de las sabias ejecutorias que desarrolla el gobierno del presidente Abinader, que con esmero, compromiso, competencia, transparencia y laboriosidad, le imprime a todas las actividades económicas del país.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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