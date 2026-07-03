RD y México firman acuerdo sobre hidrocarburos y energía

El convenio, rubricado en Santo Domingo por el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Mexicano del Petróleo, abre la puerta al desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, transferencia de conocimiento, formación de capital humano especializado y cooperación académica.

El Ministerio de Energía y Minas aseguró en un comunicado que la firma se produce «en un momento en que el país procura robustecer sus capacidades técnicas y científicas en áreas estratégicas vinculadas a la energía».

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González; la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, y el director de Comercialización Tecnológica, Sergio Edgard Sánchez Morrill.

La alianza tendrá una vigencia de tres años y contempla la ejecución de iniciativas de docencia, investigación, divulgación científica, transferencia tecnológica, así como la organización de seminarios, talleres, conferencias, foros y otras actividades especializadas en áreas de interés común.

Las autoridades subrayaron la importancia de formar talento humano especializado y de fortalecer la cooperación técnica como una vía para modernizar el sector energético, elevar su capacidad de innovación y generar impactos positivos en el desarrollo económico y social de ambos países.

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