RD y Cuba abren Campeonato Mundial sub-15 de Béisbol

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Mérida, México, 26 sep.- El duelo entre los caribeños equipos de Cuba y República Dominicana anima la primera jornada de la Copa Mundial de béisbol sub-15 con sede en esta ciudad mexicana.

Ambas selecciones aparecen ubicadas en el grupo A de la fase preliminar, que se extenderá hasta el próximo 29 del actual mes. ÂáÂá La cartelera de este viernes prevé además en ese apartado el juego entre Japón y Sudáfrica, y tras la ceremonia inaugural chocarán los locales ante Alemania.

En la otra llave se enfrentarán en la primera fecha, pactada por el sistema de todos contra todos, Estados Unidos contra Chequia, Venezuela ante Australia y Nicaragua versus Taipéi de China.

Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la super ronda entre el primero y tres de octubre, simultáneamente con la ronda de consuelo donde se determinarán los puestos del siete al 12 en la tabla de posiciones.

El día 4 de octubre se discutirán las medallas de oro entre los dos primeros lugares en la super ronda y de bronce entre aquellos equipos alojados en los puestos tres y cuatro en esa misma instancia del campeonato.

Cuba lidera el medallero histórico desde que en 2012 comenzaron las copas mundiales sub-15 con par de títulos (2914 y 2016) y dos preseas de plata (2012 y 2022), seguido por Estados Unidos (2-1-1), Japón (1-1-0) y Venezuela (1-0-1), únicos que se han coronado en estos eventos.

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