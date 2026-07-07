RD toma experiencia Uruguay para crear seguridad social para artistas

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MONTEVIDEO.- Una misión de República Dominicana se reunió con autoridades, academia y sociedad civil de Uruguay para conocer políticas, legislación y experiencias sobre seguridad social, registro de artistas y condiciones laborales en el sector cultural.

La visita forma parte del proyecto ARTSECURE: Marco integral de seguridad social para artistas en la República Dominicana, gestionado por la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana.

La delegación estuvo integrada por Luis Reynaldo Pérez, director de Fomento y Desarrollo de las Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y punto focal del proyecto; Ignacio Socías Mena, encargado del Departamento de Litigios de la Dirección Jurídica del Ministerio; Joan Guerrero, experto en seguridad social y consultor de UNESCO, y Cecilia Moltoni, experta en cultura, educación y comunicación.

En el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fueron recibidos por la subsecretaria y presidenta de la Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO, Gabriela Verde, y la directora nacional de Cultura, Maru Vidal. También participaron equipos del Área de Economía Creativa y Relaciones Internacionales, el Instituto Nacional de Artes Visuales, la Comisión Nacional para la UNESCO y la Dirección de Cooperación Internacional del MEC.

La misión sostuvo reuniones con el Banco de Previsión Social (BPS) para conocer el funcionamiento de la seguridad social en Uruguay y su aplicación a artistas mediante el Estatuto del Artista y Oficios Conexos. Con la Intendencia de Montevideo, encabezada por la directora de Cultura, Débora Quiring, y el Programa Fortalecimiento de las Artes, analizaron la aplicación de la ley 18.384 en contrataciones, sus beneficios y los obstáculos superados.

Además, se reunieron con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para abordar el monotributo social y el régimen impositivo para artesanos. La Comisión Certificadora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facilitó el contacto con gremios como la Federación Uruguaya de Músicos (FUDEM), la Asociación Uruguaya de Músicos (AUDEM), la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) y la Asociación de Danza del Uruguay (ADDU).

En el ámbito académico, dialogaron con docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Susana Dominzain, Federico Sequeira y Tamara Gómez, sobre políticas culturales, evolución de la legislación y desafíos de articulación institucional. También fueron recibidos por las representaciones de la Unión Europea y UNESCO en Uruguay.

Como resultado de la misión, los responsables del proyecto elaborarán un marco normativo sobre seguridad social para el sector cultural dominicano, que servirá de base para una futura Ley de Seguridad Social en beneficio de los artistas. El Ministerio de Cultura de República Dominicana estima que 50.000 artistas y sus familias podrían beneficiarse de implementarse esta política.

El MEC de Uruguay reafirmó su compromiso con la cooperación bilateral en la región para avanzar en una agenda de derechos para los artistas.