RD necesita un Ministerio de Inteligencia Artificial y Gobernanza 

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BARCELONA, España. El destacado consultor y divulgador tecnológico Jon Hernández ilustró, durante una reciente entrevista en el espacio La Brújula Dominicana, el vertiginoso cambio de paradigma al que se enfrenta la humanidad. Sus palabras no son un mero ejercicio de futurismo; representan el diagnóstico exacto de un cambio de Era. Lo que la máquina de vapor hizo por la fuerza física, lo está haciendo hoy la Inteligencia Artificial (IA) por nuestra capacidad cognitiva y el trabajo intelectual.

Frente a este tsunami inminente, que redefinirá para siempre el mercado laboral, el sistema educativo y la geopolítica global, surge una interrogante ineludible: ¿Dónde está la República Dominicana en esta conversación y qué estamos haciendo para prepararnos?

A lo largo de la entrevista, Hernández dejó una advertencia que debería resonar con fuerza en los pasillos del Palacio Nacional y en el Congreso: la Inteligencia Artificial ya no es una simple herramienta de moda o un software que usamos a conveniencia. «La inteligencia artificial es una infraestructura sobre la que va a formar parte todo lo que tenemos en la sociedad. Negarse a tan siquiera probarlo es un error garrafal, el mismo error que cometieron aquellos que creyeron que la imprenta no iba a ser para tanto».

Si a nivel del ciudadano común negarse a la adaptación es negligente, a nivel de Estado es un suicidio. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa un debate nacional, serio y urgente: la República Dominicana debe comenzar a legislar de manera proactiva y contemplar la creación de un órgano gubernamental de alto nivel exclusivo para esta materia.

Un ministerio

Hablamos de instituir una Dirección Nacional de Inteligencia Artificial y Gobernanza digital o, asumiendo una verdadera visión de Estado comprometido con la innovación a largo plazo, un Ministerio de Inteligencia Artificial y Gobernanza digital.

Para los más escépticos, la idea de un «Ministerio del Futuro» puede sonar a ciencia ficción, pero los países que dominarán las próximas décadas ya han estructurado sus gobiernos hoy. En el año 2017, en una muestra de anticipación deslumbrante, los Emiratos Árabes Unidos hicieron historia al crear el primer Ministerio de Inteligencia Artificial del mundo. Su objetivo no era frenar la innovación, sino ejecutar una estrategia nacional para convertir al país en una superpotencia tecnológica, integrando la IA en la salud, la educación y los servicios públicos.

Más recientemente, y más cerca de nuestra tradición institucional, el Reino de España se convirtió en 2023 en pionero europeo al inaugurar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un órgano estatal dedicado a auditar algoritmos, asesorar al sector productivo y garantizar que la tecnología respete los derechos ciudadanos de forma ética y segura.

La República Dominicana tiene una oportunidad de oro. Las recientes inversiones de gigantes tecnológicos en nuestro territorio para instalar modernos centros de datos demuestran que estamos en el mapa. Sin embargo, proveer el terreno y la electricidad no es suficiente.

Como se debatió en La Brújula Dominicana, el mundo se está polarizando en una carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, y a las potencias, los países emergentes «les damos igual». Si no construimos una estrategia soberana, corremos el riesgo de caer en un abismo de subdesarrollo digital si algún día deciden «cerrarnos el grifo».

Un ministerio o dirección de IA y Gobernanza Digital en nuestro país tendría misiones críticas e inaplazables. Primero, orquestar junto al Ministerio de Educación una reforma curricular radical, enseñando a nuestros jóvenes a usar estas tecnologías para potenciar su pensamiento crítico, en lugar de formarlos para memorizar datos que una máquina procesa en tres segundos. Segundo, preparar a nuestro mercado laboral para la inminente automatización, fomentando la reconversión profesional. Y tercero, crear un marco regulatorio ágil que atraiga inversión extranjera protegiendo nuestra soberanía.

Intentar frenar este avance desde el desconocimiento, la prohibición o el miedo es inútil. Como sentenció Hernández de forma magistral: tirarse a las vías con una pancarta para intentar detener un tren que viaja a 600 kilómetros por hora nunca ha dado buenos resultados.

El tren de la Inteligencia Artificial ya salió de la estación y avanza a velocidad máxima. Continuar la marcha a pie, no es una opción; es hora de que la República Dominicana aborde el tren bala de la innovación, legisle con valentía y tome el mando hacia un horizonte de transformación.

jpm-am