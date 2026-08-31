RD llevará ante ONU situación inseguridad y pandillas Haití

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana llevará nuevamente ante las Naciones Unidas la situación de seguridad en Haití y abogará por la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). informó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó.

Lo hará durante la participación del país en la Asamblea General de la ONU, del 8 al 22 de septiembre en Nueva York. «Vamos ahora a la Asamblea de la ONU de Nueva York y estamos hablando de la renovación del mandato de fuerzas de intervención en la vecina Haití», expresó.

Indicó que la situación haitiana no es una preocupación exclusiva de República Dominicana sino que tiene implicaciones regionales y globales.

«Es algo que también a ellos les preocupa porque no solamente República Dominicana, que es la primera porque comparte frontera, sino que es un aspecto global mundial», afirmó Bisonó tras participar en la colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

CONTINUIDAD POSICIÓN RD

La postura expresada por Bisonó da continuidad a los planteamientos que el Gobierno dominicano ha llevado en los últimos meses ante el Consejo de Seguridad.

En julio, el entonces canciller Roberto Álvarez pidió al organismo renovar el mandato de la GSF y acelerar el despliegue de los contingentes comprometidos, al considerar que la seguridad es indispensable para que Haití pueda avanzar hacia elecciones libres y recuperar sus instituciones.

La GSF fue autorizada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. La nueva fuerza puede contar con hasta 5,500 efectivos y tiene como objetivo apoyar a las autoridades haitianas en el combate contra las bandas armadas.

La necesidad de mantener y fortalecer la misión cobró mayor relevancia luego de que el Consejo de Seguridad analizara esta semana la situación en Haití tras los ataques registrados en Kenscoff, que dejaron 47 muertos y más de 50 secuestrados.

sp-am