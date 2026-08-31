RD llevará ante ONU situación inseguridad y pandillas Haití

SANTO DOMINGO.- República Dominicana llevará nuevamente ante las Naciones Unidas la situación de seguridad en Haití y abogará por la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). informó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó.
Lo hará durante la participación del país en la Asamblea General de la ONU, del 8 al 22 de septiembre en Nueva York. «Vamos ahora a la Asamblea de la ONU de Nueva York y estamos hablando de la renovación del mandato de fuerzas de intervención en la vecina Haití», expresó.
Indicó que la situación haitiana no es una preocupación exclusiva de República Dominicana sino que tiene implicaciones regionales y globales.
«Es algo que también a ellos les preocupa porque no solamente República Dominicana, que es la primera porque comparte frontera, sino que es un aspecto global mundial», afirmó Bisonó tras participar en la colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
CONTINUIDAD POSICIÓN RD
La postura expresada por Bisonó da continuidad a los planteamientos que el Gobierno dominicano ha llevado en los últimos meses ante el Consejo de Seguridad.
En julio, el entonces canciller Roberto Álvarez pidió al organismo renovar el mandato de la GSF y acelerar el despliegue de los contingentes comprometidos, al considerar que la seguridad es indispensable para que Haití pueda avanzar hacia elecciones libres y recuperar sus instituciones.
La GSF fue autorizada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. La nueva fuerza puede contar con hasta 5,500 efectivos y tiene como objetivo apoyar a las autoridades haitianas en el combate contra las bandas armadas.
La necesidad de mantener y fortalecer la misión cobró mayor relevancia luego de que el Consejo de Seguridad analizara esta semana la situación en Haití tras los ataques registrados en Kenscoff, que dejaron 47 muertos y más de 50 secuestrados.
sp-am
Más de lo mismo desgraciadamente ése no es el papel que debe presentar nuestro país lo que tenemos que hacer primero es organizar nuestro país acabar con la corrupción y la impunidad que se respeten las leyes en todos los ámbitos sociales, acabar con el desorden de basura, depredadores de la naturaleza motoristas y choferes que no respetan a nadie,e.t.c tenemos muchas cosas que arreglar aquí antes de abogar por el vecino haiti, primero Dios,d,s,s
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Esa queja ha sido llevada decenas de veces a la ONU, y ni caso nos hacen, debemos empezar nosotros mismos bloqueando el envio de armas a las pandillas que es desde aqui que las arman.
Porqué rep dom sigue insistiendo con Haití,lo único qué tiene que hacer cómo los otros países olvidarse de eso, y contratar mil vehículos y todos los guardias de los supuesto chequeos y comenzar ha sacar haitianos ilegales y lo que no tienen visa de trabajo y todos los hijos de ilegales
ESTA BIEN QUE LO HAGA PARA CUANDO NOS HARTEMOS Y SUBA UN GOBIERNO QUE DIGA NO MAS Y COMIENCEN A TOMAR MEDIDAS MAS DRÁSTICAS COMO BUKELE, NO VENGA NADIE A CHANTAJEARNOS Y LES DIGAMOS Y USTEDES QUE HAN HECHO? ME RECLAMAS CUANDO TU NO HAS CARGADO CON LA MISMA CANTIDAD DE HAITIANOS QUE NOSOTROS NO SEÑOR NO PODEMOS SEGUIR CON ESTO MAS, MIREN LA MASACRE DE HAITIANOS MATANDO HAITIANOS HACE SOLO UNOS DÍAS, 47 PERSONAS, 22 DE ELLOS DENTRO DE UNA IGLESIA.
Coñ ooooo!!
Se habla con repatriaciones!!!
Se habla con hechos, grupo de traidores!! Con el Libanes incondicionaö a la ONU a la cabeza.
6 millones de haitianos hay en Republica Dominicana, con un solo plan.
En eso ya tenemos 50 años, y se ha demostrado que NO podemos contar con organismos internacionales…Lo que hay es blindar la frontera con un muro real (no el disparate que ha construido este gobierno para allantar), y después proceder a deportar en masa. Cuando los haitianos vean que ya no pueden parasitar en RD, solo entonces comenzaran a levantar su propio país