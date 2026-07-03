RD extradita EU a dominicana acusada tráfico metanfetaminas

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SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas extraditaron a Estados Unidos a una mujer acusada de traficar metanfetaminas en territorio estadounidense.
Emely Paredes Sosa, de 38 años, fue entregada en el Aeropuerto Las Américas a oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).
La dominicana está acusada en Nueva York de asociación delictuosa para distribuir y poseer 500 gramos o más de mezclas y sustancias que contienen una cantidad detectable de metanfetaminas, sus sales e isómeros, en violación al Código de Estados Unidos.
Paredes Sosa fue arrestada en febrero pasado durante un operativo de búsqueda y captura en el sector Palmarito, de La Vega.
jt-am
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