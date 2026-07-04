RD debutará ante Puerto Rico beisbol de los Juegos SD2026

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SANTO DOMINGO. La selección de República Dominicana iniciará su participación en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 el viernes 31 de julio, cuando enfrente a Puerto Rico en el partido inaugural del Grupo A.

El encuentro está programado para las 7:00 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, una de las sedes oficiales del torneo junto al Estadio Número 3 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

GRUPO DE ALTO NIVEL

República Dominicana y Puerto Rico compartirán el Grupo A junto a Cuba y Curazao, en una de las llaves más competitivas del certamen. De acuerdo con el ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) Américas, la selección dominicana ocupa el sexto lugar del continente y llega como el cuarto mejor sembrado del torneo, mientras que Puerto Rico figura tercero en el ranking regional y es el primer preclasificado de la competencia.

En el Grupo B competirán México, Panamá, Colombia y Nicaragua.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DOMINICANA

Tras su debut frente a Puerto Rico, el conjunto quisqueyano enfrentará a Curazao el sábado 1 de agosto, esta vez como equipo local. La fase preliminar concluirá el 2 de agosto con el esperado duelo ante Cuba.

Todos los compromisos de República Dominicana en la ronda inicial están programados para iniciar a las 7:00 de la noche.

OBJETIVO: VOLVER AL PODIO

La selección dominicana buscará regresar al podio regional luego de quedar fuera de las medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, donde cayó 8-7 frente a Venezuela en el partido por la medalla de bronce. En aquella edición, México conquistó la medalla de oro, Cuba obtuvo la plata y Venezuela se quedó con el bronce.

El objetivo del equipo nacional será avanzar a la súper ronda y luchar por una de las preseas del torneo de béisbol de Santo Domingo 2026.

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