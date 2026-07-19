RD apuesta por inversiones en industria de semiconductores

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Santo Domingo, 18 jul (Prensa Latina) República Dominicana busca hoy captar inversiones en la industria de semiconductores mediante el establecimiento de empresas dedicadas al ensamblaje, prueba y empaque de estos componentes, una estrategia orientada a aprovechar la experiencia acumulada por las zonas francas.

El presidente ejecutivo de la Zona Franca Industrial Las Américas, Bela Szabó, explicó que el país enfoca sus esfuerzos en las etapas conocidas internacionalmente como ATP (Assembly, Testing and Packaging), consideradas más compatibles con las capacidades productivas del sector manufacturero de alta tecnología.

Durante un encuentro con periodistas, el ejecutivo señaló que la fabricación de semiconductores requiere inversiones de gran magnitud, del orden de miles de millones de dólares por planta, además de una infraestructura altamente especializada, por lo que República Dominicana concentra su interés en actividades que demandan menores niveles de capital y donde ya existe experiencia industrial.

COMPAÑÍAS INTERESADAS EN DESARROLLAR ACTIVIDADES EN RD

Indicó que los procesos de ensamblaje, prueba y empaque guardan similitud con los utilizados por empresas de dispositivos médicos y de equipos electrónicos instaladas en el país, lo que facilitaría la incorporación de estas operaciones a la cadena global de valor de los semiconductores.

Szabó afirmó que existen compañías interesadas en desarrollar este tipo de actividades en República Dominicana, aunque aclaró que por el momento no hay negociaciones en curso.

Agregó que la Zona Franca Industrial Las Américas dispone de terrenos para albergar nuevos proyectos y mantiene entre sus prioridades la captación de inversiones vinculadas a industrias de mayor contenido tecnológico.

El ejecutivo recordó que la estrategia de las zonas francas durante los últimos años ha estado dirigida a diversificar y sofisticar la manufactura de exportación, proceso que favoreció el crecimiento de la industria de dispositivos médicos y que ahora podría extenderse al segmento de ensamblaje, prueba y empaque de semiconductores.

to/mpv