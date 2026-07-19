RD adquiere medicamento para personas con atrofia muscular

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano inició la adquisición del medicamento Risdiplam para garantizar el tratamiento de pacientes diagnosticados con atrofia muscular espinal (AME) incorporados al Programa de Medicamentos de Alto Costo, informó el Ministerio de Salud Pública.

La institución destinó 300 millones de pesos, equivalentes a unos cinco millones de dólares, para financiar la compra del fármaco, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención médica de los beneficiarios.

PRIMERA DOSIS PARA PACIENTE PRIORITARIO

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que la primera dosis será entregada a Dayron Almonte Socías debido a la urgencia de su condición clínica, mientras continúa el proceso de adquisición para los demás pacientes conforme a los procedimientos legales y administrativos establecidos.

Atallah indicó que la decisión fue posible tras una evaluación clínica de los pacientes, el análisis de sostenibilidad financiera, la asignación de recursos presupuestarios y la incorporación del Risdiplam al catálogo terapéutico de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo.

BUSCAN SOLUCIÓN SOSTENIBLE

El funcionario recordó que en marzo solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales un estudio para evaluar la inclusión del medicamento en el Plan de Servicios de Salud, con el propósito de establecer una solución permanente y financieramente sostenible para estos pacientes.

Asimismo, destacó que la medida responde al compromiso del Gobierno de garantizar el acceso oportuno a tratamientos para enfermedades raras, sustentado en criterios técnicos, científicos y presupuestarios.

QUÉ ES LA AME

El Ministerio precisó que los recursos asignados permitirán cubrir aproximadamente un año de tratamiento. También señaló que los nuevos casos serán evaluados para determinar su posible inclusión en el programa.

La atrofia muscular espinal es una enfermedad genética que afecta las neuronas motoras responsables del movimiento.

Su progresión provoca debilidad y atrofia muscular, dificultando funciones como caminar, hablar, tragar y respirar. Aunque no tiene cura, los tratamientos disponibles ayudan a controlar los síntomas y prevenir complicaciones.

an/am