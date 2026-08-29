R. Dominicana disputará ante Canadá plaza olímpica voleibol

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Santo Domingo, 29 ago.- República Dominicana venció 3-1 a Cuba en el torneo preolímpico de voleibol femenino celebrado en esta capital y disputará mañana ante Canadá la plaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las Reinas del Caribe se impusieron esta noche con parciales de 20-25, 25-19, 25-17 y 25-15 en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El triunfo permitió a las dominicanas avanzar a la disputa por la clasificación olímpica, apenas días después de caer ante Cuba en el partido por el bronce del Campeonato Continental Norceca 2026.

El encuentro ante Canadá está programado para las 19:00, hora local.

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