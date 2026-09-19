¿Qué merengue dejó más dinero? (OPINION)

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Durante los últimos años se ha vuelto común medir el éxito musical exclusivamente a través de plataformas digitales. Reproducciones, seguidores y métricas algorítmicas parecen definir hoy el valor de una canción.

Sin embargo, aplicar ese criterio a la música popular de los años noventa —y en especial al merengue dominicano— no solo es un error metodológico, sino una distorsión histórica. La comparación entre “Llegó Tu Marido”, interpretado por Los Toros Band, y “El Venao”, popularizado por Ramón Orlando, ilustra con claridad este problema: ambos temas fueron grandes éxitos, pero pertenecen a modelos de negocio distintos dentro de la industria musical de su época.

Cuando estas canciones irrumpieron en la radio latinoamericana no existían Spotify, YouTube ni redes sociales; el éxito se medía por indicadores mucho más tangibles como la rotación radial, las ventas de casetes y CD, la ejecución pública administrada por sociedades de gestión colectiva y, sobre todo, la capacidad de una canción para generar bailes, giras y contrataciones constantes.

El merengue, a diferencia de otros géneros, fue esencialmente una música de tarima cuya rentabilidad no dependía únicamente de cuántas veces sonaba en la radio, sino de cuántas personas estaban dispuestas a pagar una boleta para bailarla en vivo.

En ese contexto, “Llegó Tu Marido” se convirtió en un verdadero motor económico. La canción elevó de manera significativa la demanda de Los Toros Band y consolidó a la orquesta como una de las más cotizadas del circuito popular. Su impacto se sintió no solo en República Dominicana, sino también en Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Centroamérica y en las comunidades latinas de Nueva York, Boston y Miami.

Cada presentación generaba ingresos directos e indirectos para músicos, técnicos, promotores, sonidistas, transporte, seguridad y comercio informal. El tema se volvió imprescindible en discotecas, fiestas patronales y carnavales, asegurando una explotación continua durante años: el modelo clásico del merengue como industria con canciones que no mueren en la radio, sino que viven en el baile sosteniendo una economía cultural completa.

“El Venao”, por su parte, representa otro tipo de éxito. Fue un tema de gran impacto mediático, con fuerte presencia radial y alta recordación colectiva, cuyo valor principal radica en el ámbito autoral y en la consolidación del catálogo musical de Ramón Orlando, uno de los compositores más prolíficos del país.

Este tipo de éxito genera beneficios importantes a través de regalías, recopilaciones y derechos intelectuales, además de prestigio artístico y permanencia histórica. No obstante, su explotación económica no se apoya de la misma manera en la dinámica permanente del espectáculo popular.

La pregunta de cuál dejó más dinero no puede responderse con métricas digitales actuales, pues depende del enfoque: si se evalúan los beneficios desde la perspectiva del dinero inmediato y masivo que mueve una orquesta en giras y bailes, “Llegó Tu Marido” lleva una ventaja clara; si el análisis se centra en la acumulación de regalías y el valor autoral a largo plazo, “El Venao” tiene un peso considerable. Pero si el análisis se sitúa correctamente en el contexto de la industria musical de los años noventa, el veredicto es difícil de ignorar: “Llegó Tu Marido” activó de manera más amplia el ecosistema económico del merengue.

Pretender medir estos fenómenos con métricas digitales actuales es como evaluar la popularidad de Johnny Ventura por TikTok o la de Wilfrido Vargas por reproducciones en streaming: es técnicamente posible, pero históricamente absurdo.

El merengue fue, antes que nada, una economía del baile, del cuerpo en movimiento y de la fiesta colectiva. Y en esa economía, pocas canciones rindieron tanto como “Llegó Tu Marido”.

jpm-am