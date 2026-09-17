Puerto Rico vence RD y avanza directo a semifinales Voleibol

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LEÓN, México.- Puerto Rico derrotó 3-1 a República Dominicana en el duelo caribeño por el primer lugar del Grupo A de la Copa Panamericana Femenina 2026 y avanzó directamente a las semifinales del torneo que se disputa en el Domo de la Feria de León, Guanajuato.

Las puertorriqueñas se impusieron con parciales de 25-22, 23-25, 25-16 y 25-19, para completar invictas la fase de grupos con récord de 4-0.

República Dominicana terminó con marca de 3-1 y ocupó el segundo puesto del grupo. Las dominicanas disputarán los cuartos de final este miércoles ante Cuba, a las 8:00 de la noche, hora dominicana.

PUERTO RICO DOMINA EL CIERRE

El primer set llegó igualado 21-21, pero Puerto Rico aprovechó los ataques de Dariana Hollingsworth y el bloqueo de Ana Sofía Jusino para tomar ventaja 23-21. Dominicana se acercó 23-22, aunque las boricuas consiguieron los dos puntos siguientes y Hollingsworth selló el parcial con un ataque.

Las dominicanas reaccionaron en el segundo set. Tras otro cierre cerrado, ambos equipos llegaron empatados 23-23, antes de que República Dominicana consiguiera los dos puntos finales para ganar 25-23 e igualar el partido.

Puerto Rico volvió a tomar el control en el tercer parcial. Hollingsworth lideró el ataque, respaldada por Valeria Vázquez e Ivania Ortiz, para construir una ventaja que las dominicanas no pudieron remontar. Un bloqueo de Hollingsworth cerró el set 25-16.

En el cuarto parcial, las puertorriqueñas se despegaron después de un comienzo equilibrado y mantuvieron el control hasta imponerse 25-19.

VENTAJA EN ATAQUES Y BLOQUEOS

Puerto Rico dominó los principales fundamentos, con ventaja de 59-51 en ataques, 9-5 en bloqueos y 5-0 en aces. República Dominicana cometió 25 errores, uno menos que las puertorriqueñas.

Hollingsworth fue la máxima anotadora del encuentro con 30 puntos, incluidos 26 ataques y cuatro bloqueos. Vázquez sumó 13, Ortiz 12 y Jusino 11.

Por República Dominicana, Flormarie Heredia encabezó la ofensiva con 20 puntos, todos mediante ataques, y fue la única jugadora del conjunto quisqueyano con cifras dobles.

El entrenador de Puerto Rico, José Mieles, destacó la capacidad de sus jugadoras para mantener la calma durante los momentos de mayor presión.

Mientras, el técnico dominicano Marcos Kwiek consideró que el buen desempeño en recepción no fue suficiente ante la falta de producción ofensiva del resto de las atacantes.

“En ataque solo una atacante tuvo un buen desempeño; las demás no ayudaron y así es difícil”, señaló Kwiek, quien aseguró que el equipo trabajará para afrontar los cuartos de final ante Cuba.

of-am