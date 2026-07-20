PUERTO RICO: ICE acata orden de jueza y libera dominicana

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SAN JUAN.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos acató una orden de la jueza federal María Antongiorgi Jordán y liberó a la dominicana Inocencia Rodríguez.

Rodríguez, de 32 años, salió del centro de detención de ICE en Guaynabo, Puerto Rico, donde fue recibida por familiares y amigos, según reportó Telemundo.

“Me siento agradecida con Dios porque nunca me soltó, con mi equipo de abogados, mis cuñadas, mi esposo; adentro también me trataron bien. Todo en la vida es para uno aprender”, dijo a su salida.

La Unión Americana de Libertades Civiles había informado horas antes que la jueza ordenó además la celebración de una vista de fianza en o antes del 21 de julio.

“Si los demandados no proporcionan a la peticionaria una audiencia de fianza conforme a la Sección 1226(a), según lo ordenado por la presente, o si dicha audiencia de fianza se desestima por falta de jurisdicción, la peticionaria deberá ser liberada de inmediato de la detención”, estableció la orden.

“La orden representa una intervención necesaria para proteger el debido proceso de Inocencia y de todas las personas frente a una política pública discriminatoria que se ejecuta al margen de la ley”, afirmó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU en Puerto Rico.

Arraiza Navas denunció que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza se negó, en la vista del quince de julio, a corroborar que Rodríguez cuenta con una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas, documentos que obran en el propio expediente de ICE y que demostrarían que su detención es ilegal.

La magistrada había detenido el miércoles el traslado de Rodríguez fuera de Puerto Rico y advertido sobre la posible ilegalidad del arresto.

“Cuando el gobierno detiene ilegalmente a una persona y los mecanismos ordinarios fallan, los tribunales federales tienen el deber de intervenir”, sostuvo la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico.

Rodríguez fue detenida el 10 de julio durante un operativo de ICE en un punto de control en Guaynabo, mientras conducía un vehículo registrado a su nombre. Según la ACLU, no existía orden de arresto en su contra emitida por el gobierno de Puerto Rico.