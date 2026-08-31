Propeep intervendrá canchas deportivas; recuperará unas 100

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SANTO DOMINGO, RD. – La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) puso en marcha un programa nacional para recuperar y acondicionar canchas de baloncesto y otros espacios deportivos en comunidades vulnerables.

La iniciativa contempla la intervención de 33 instalaciones durante lo que resta de 2026, como parte de una primera etapa de un programa que tiene como meta alcanzar 100 canchas de baloncesto en distintas comunidades del país.

El proyecto es ejecutado a través de la Dirección Dominicana Cultural y Creativa y los programas provinciales de Propeep, con trabajos que incluyen pintura, instalación de nuevos tableros, aros y mallas, además del acondicionamiento y embellecimiento de las áreas circundantes.

Hasta el momento, siete canchas han sido recuperadas y entregadas a sus comunidades en Hato Viejo, Santo Domingo Oeste; Boca Chica y La Caleta, Santo Domingo Este; Mao y Esperanza, provincia Valverde; Baní, Peravia; y Sosúa, Puerto Plata.

Propeep destacó que la recuperación de estos espacios permitirá que cientos de niños, adolescentes y jóvenes dispongan nuevamente de instalaciones adecuadas para practicar baloncesto y desarrollar actividades comunitarias.

Más que una cancha

La institución sostuvo que el programa busca ir más allá de la reparación de las instalaciones y contribuir a la recuperación de espacios que sirven como puntos de encuentro y convivencia comunitaria.

“Allí se reúnen nuestros muchachos, se forman equipos, se descubren talentos y se construyen relaciones sanas”, señaló Propeep, al destacar el papel que desempeñan las canchas en el desarrollo de los jóvenes.

La entidad afirmó que cada intervención procura generar una transformación visible tanto en las instalaciones deportivas como en su entorno, con el objetivo de devolver vitalidad a espacios que forman parte de la vida cotidiana de las familias dominicanas.

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