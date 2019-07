Presidente Scotiabank recibe Medalla de Oro de la America’s Society

Salvador Said, Brian Porter, Luis Almagro, Gina Diez Barroso, Susan Segal y Andrés Glusk

SANTO DOMINGO. – El presidente y CEO de Scotiabank a nivel mundial, Brian J. Porter, recibió la Medalla de Oro “Amigo de las Américas” por su contribución al cambio positivo de la región, en el evento anual que organiza America’s Society de Nueva York, principal foro dedicado a la educación, el debate y el diálogo en el continente americano que promueve un entendimiento de los temas políticos, sociales y económicos contemporáneos a los que se enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá.

Fueron distinguidos también el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y la presidente y CEO del Grupo Diarq, Gina Diez Barroso.

Susan Segal, presidente y CEO de America’s Society y Council of the Americas (AS/COA), expresó sentirse honrada de reconocer a tres líderes sobresalientes e inspiradores del hemisferio: Porter, uno de los inversionistas más grandes e importantes en la Alianza del Pacífico; Diez Barroso, ejemplo para las mujeres de todo el mundo; y Almagro, líder de la lucha por la democracia en la región. “No se me podría ocurrir otras tres personas que puedan merecerse más este premio”, concluyó.

El director ejecutivo del Grupo Said, Salvador Said entregó el galardón a Porter y manifestó que es un ser humano excepcional, algo de lo que necesitamos más en el mundo de hoy; un pensador estratégico y visionario; agregando “Brian ha liderado a Scotiabank como su presidente y Director General desde 2013. Desde ese entonces, ha reorientado el enfoque de la organización, construyendo e invirtiendo en mercados clave”.

De su lado, Porter sostuvo que Scotiabank es parte importante del tejido económico y social de cada país donde opera, resaltando su orgullo por el apoyo que ha podido prestar para la notable transformación de América Latina. “Nos comprometemos a seguir aumentando nuestra presencia a través de las Américas, para brindar a las personas aún más oportunidades de vivir una mejor vida para ellos y sus familias”, afirmó.

La 39a Fiesta Anual de Primavera de la Americas Society se realizó en el salón de eventos del Cipriani Wall Street de Nueva York y reunió a más de 400 empresarios, filántropos, gobernantes, diplomáticos y artistas de alrededor del mundo.

Brian Porter se incorporó a Scotiabank en 1981, ocupando diversos cargos ejecutivos en Banca y Mercados Globales, Riesgo, Tesorería y Banca Internacional durante las últimas tres décadas y media. Desde 2012 es presidente de la entidad bancaria, y un año más tarde asumió el cargo de director general. En 2017, fue elegido presidente de la Junta de Fideicomisarios de la University Health Network, la organización de salud e investigación médica más grande de Canadá. También se desempeñó como presidente de la campaña de recaudación de fondos de United Way of Greater Toronto en 2018.

