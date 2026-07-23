Presidente Luis Abinader crea Comisión Veeduría Ciudadana

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader creó mediante decreto la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social en la ejecución de la Ley 225-20.

La medida responde a los principios constitucionales de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, y a las disposiciones de las leyes 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, 28-23 sobre Fideicomiso Público y 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificaciones.

El decreto señala que la gestión eficiente y transparente de los recursos administrados por DO Sostenible contribuye a proteger el medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo de un sistema de manejo de residuos ambientalmente sostenible.

INTEGRACIÓN Y CARÁCTER

La nueva Comisión tendrá carácter consultivo y honorífico y no sustituirá las competencias del Consejo del Fideicomiso ni de los demás órganos de control del Estado.

Estará coordinada por Alliet Ortega e integrada además por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos, seleccionados bajo criterios de independencia, solvencia moral y ausencia de conflictos de interés.

FUNCIONES Y OBLIGACIONES

Entre sus funciones figuran dar seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas financiados por DO Sostenible, verificar que los recursos sean destinados exclusivamente a los fines establecidos por la Ley 225-20, solicitar información para el cumplimiento de sus labores y recibir observaciones y recomendaciones de ciudadanos y actores vinculados al sector.

Asimismo, deberá emitir informes periódicos y un informe anual de veeduría que será publicado en la página web del fideicomiso, y podrá formular recomendaciones para fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la mejora continua de la gestión.

El decreto establece que los integrantes deberán suscribir un compromiso ético antes de asumir funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y el deber de confidencialidad.

La disposición será remitida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Fideicomiso DO Sostenible y a Fiduciaria Reservas para su conocimiento y ejecución.