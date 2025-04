Presentan primera demanda contra propietarios del Jet Set

El familiar de una de las víctimas del derrumbe en Jet Set mientras colocaba flores en la entrada a la colapsada discoteca

SANTO DOMINGO.- Los familiares de Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales del colapso del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, presentaron este lunes una demanda contra los propietarios del establecimiento.

La acción legal fue interpuesta por Wendely Manely Ramírez Gómez, esposa del fallecido, junto a sus padres Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario, en contra de los propietarios del local Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L.

PIDEN JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD

El abogado de la familia, Félix Portes, expresó que sus representados exigen justicia y responsabilizan no solo a los dueños de la discoteca, sino también a instituciones estatales que, según alegan, fallaron en sus deberes de supervisión y control.

La demanda sostiene que hubo una violación al artículo 319 del Código Penal, que tipifica el homicidio involuntario, y señala que los propietarios tenían la obligación de garantizar la integridad estructural y la seguridad del establecimiento.

Además, acusan a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Estado dominicano de incumplir su responsabilidad en la supervisión de locales públicos.

Como fundamento, citan una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 10 de octubre de 2012, que establece la responsabilidad del Estado por actos ilícitos cometidos por sus agentes cuando estos causan daños a terceros.

DIVERSAS VIOLACIONES A NORMATIVAS LEGALES

Asimismo, denuncian violaciones a diversas normativas legales, incluyendo la Ley No. 687-82 sobre Normas de Construcción, el Código de Edificaciones, la Ley No. 160-21 sobre el Ministerio de la Vivienda, y la Ley No. 176-07 sobre la organización municipal.

También señalan el quebrantamiento de artículos de la Constitución que garantizan la dignidad humana, la integridad personal y el derecho a la salud.

Los familiares insisten en que esta tragedia no puede quedar impune y piden que se establezcan responsabilidades tanto civiles como penales.

an/am