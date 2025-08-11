Piden la salida de Aaron Boone de los Yankees de Nueva York

NUEVA YORK.- El caos impera en New York Yankees y aún no se sabe cuando regresará la tranquilidad para sus aficionados. Lo que empezó como una temporada de ensueño con la presentación del «bat-torpedo», donde todo era felicidad y récords de cuadrangulares, todo se ha tornado en decepción donde no sólo han perdido el liderato de la división Este de la Americana, sino han caído a la tercera posición y lo peor de esta debacle es que fue contra el acérrimo rival de la zona: Boston Red Sox.

Sin embargo, en medio de tremendo conflicto en plena segunda mitad de la temporada, también corren el riego de quedarse fuera de los playoffs donde con una marca de 61 triunfos con 55 derrotas, están a medio juego de salir de la zona de comodín donde Cleveland Guardians sería el equipo que expulse a New York Yankees de los juegos de otoño. La temporada 2025 aún tiene cuerda para enderezar el camino, pero se ha especulado la salida de Aaron Boone como manager de los Bombarderos del Bronx en caso de sumar más descalabros.

La caída sin frenos de New York Yankees

A principios de esta temporada, lideraban la clasificación gracias a su potente bateo y su sólido pitcheo, lo que hacía soñar a los aficionados con una gran actuación en octubre. Pero con la llegada del verano, la suerte del equipo cambió. Las derrotas se acumularon y la antes cómoda diferencia en la cima se desvaneció. Ahora, el ambiente en el Bronx ha cambiado, y aunque la directiva mantiene una postura pública firme, la frustración en las gradas es inconfundible. Las peticiones de una reestructuración gerencial se han intensificado, con Aaron Boone en el centro de atención.

Aaron Boone mantiene contrato hasta 2027 para ser manager de New York Yankees, pero los equipos de la Gran Manzana han mostrado paciencia en el pasado. Pero el béisbol en Nueva York es un negocio orientado a los resultados. Si el equipo no llega a la postemporada, la presión interna podría llegar a un punto crítico. Incluso, el termómetro está por reventar al interior de los Yankees donde ni el regreso de Aaron Judge a la caja de bateo los inspiró para recuperar la alegría por jugar al béisbol

¿Qué nombre se ha manejado para suplir a Aaron Boone?

Jon Heyman, experto de la MLB, ha informado que no hay un plan inmediato para despedir a Boone. Aun así, se ha especulado sobre quién podría asumir el cargo si la organización decide que es necesario un cambio. Entre los nombres que se han barajado, uno destaca: el excapitán de los Miami Marlins y Mánager del Año de la Liga Nacional en 2023, Skip Schumaker, quien tuvo 84 victorias y una sorpresiva clasificación a la postemporada en 2023. Luego, Miami socavó a la directiva con el despido de Kim Ng y el equipo se desmoronó.

Es bastante difícil identificar las tendencias exactas de los mánagers en el béisbol actual, pero Skip Schumaker, con 11 años de experiencia en la MLB, ha demostrado que puede animar a un grupo de equipos desfavorecidos para superar las expectativas. Imaginen lo que podría hacer con un equipo de estrellas bien pagadas y el logo de los Yankees en el pecho. Su récord como mánager de 146-178 no lo cuenta todo: se hizo cargo de un equipo de los Marlins que no estaba preparado para competir y aun así logró llegar a los playoffs en su primer año.

