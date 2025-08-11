Más de RD$250 mil millones préstamos dependen tasadores

Graduación del ITADO

SANTO DOMINGO. – El sistema bancario otorga cada año más de RD$250 mil millones respaldados por garantías inmobiliarias, lo cual representa más del 30% de la cartera de créditos de la banca múltiple.

Este comportamiento fue impulsado principalmente por el aumento del saldo de préstamos en cinco actividades: construcción (21.3%), consumo (15.2%), compra y remodelación de viviendas (13.7%).

Además, actividades inmobiliarias (13.2%) y comercio (11.1%), precisó Fernando Ramírez, presidente del Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO).

EL TASADOR ES UN ACTOR CLAVE

Ramírez afirmó que el tasador es un actor clave en los distintos sectores económicos del desarrollo nacional, en especial en los préstamos respaldados por garantías inmobiliarias.

Aseguró que “sin tasación, no hay crédito seguro. Y sin crédito, no hay desarrollo económico sostenible de nuestra nación”.

Estos profesionales realizan una labor crucial en la justa valoración, parámetros que son utilizados por las diferentes entidades financieras, impactando la estabilidad y el crecimiento económico, manifestó.

INSTITUTO GRADÚA 42 PROFESIONALES

El ITADO graduó y juramentó 42 nuevos miembros, quienes tras una formación de más de dos años podrán ofrecer sus servicios de tasación.

Para Ramírez, la República Dominicana necesita especialistas confiables, íntegros y actualizados.

En el contexto del acto de graduación, el ITADO anunció el curso “interpretación y comprensión de informes de tasaciones inmobiliarias”, a partir del 12 de agosto próximo.

Dicho Instituto – que este año arriba a su 50 aniversario- es el único dedicado a la formación de tasadores en el país.

