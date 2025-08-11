RD barre a Chile en voleibol Juegos Panam Junior Asunción

ASUNCIÓN, Paraguay. El sexteto de la República Dominicano barrió 3 sets por 0 a su similar de Chile en el inicio del torneo de voleibol femenino que lleva a cabo en COP Arena como parte de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Los parciales finalizaron 25-21, 25-15 y 25-18 a favor del equipo quisqueyano, que solo tuvo que emplearse a fondo en el primer set, y los siguientes dos fueron de trámite. El partido tuvo una duración de 22:28.

Alondra Tapia encabezó el ataque por el equipo dominicano, con 11 puntos, seguida por Katielle Alonzo y Florangel Terrero, con 9 tantos cada una, mientras que Crismeily Paniagua se fue con seis unidades.

Por Chile, Florencia Aguilera anotó ocho puntos, seguida por Florencia Giglio, con cinco tantos, mientras que Javiera Núñez, Savka Rendic y Esperanza Bazualto lograron cuatro unidades por cabeza.

El sexteto dominicano lució 11-5 el bloqueo, así como el ataque, con 27-22, mientras que la recepción quedó 17-17 para ambos equipos, así como 22-22 los errores del oponente.

La República Dominicana jugará es lunes ante México en el segundo partido de la ronda preliminar del voleibol femenino a las 11:00 de la mañana (10:00 am, hora RD) en el COP Arena.

Judo

Yarelis Cristal ocupó el cuarto lugar al caer por ippon ante la estadounidense Malia Manibog, en combate por la disputa de la medalla de bronce en el torneo de judo que se celebra el Estadio CEO, de Asunción, como parte de los II Juegos Panamericanos Junior.

Cristal perdió su primer combate en los cuartos de final por ippon al minuto y 51 segundos (1:51) ante Laura Vásquez, de Ecuador, en -48 kilos, y en el primer repechaje pasó por bye.

En el segundo repechaje, Yarelis venció por yuco a los cuatro minutos y 50 segundos (4:50) a Noelia Paz, de Bolivia.

Natación

En la serie I de los 400 metros libre, Mauricio Arias quedó primero, y en el octavo lugar general de la competencia A, con un tiempo de 4:07.70, y pasó a la final de competencia B.

Relevo 4X100 libre masculino

En la clasificatoria, la cuarteta quisqueyana, integrada por Anthony Piñeiro, Cristian Ramos, Mauricio Arias y Javier Núñez, avanzó a la final de la especialidad 4×100 metros libre masculino al detener el reloj en tres minutos, 27 segundos y 50 segundos (3:27.50), para ocupar el puesto.

Con el resultado, el seleccionado quisqueyano impuso un nuevo récord nacional en la especialidad, impuesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023, con una tiempo de 3:30.76.

Ciclismo de ruta

Flor Espiritusanto terminó en el lugar 18 de la competencia contrarreloj individual femenina del ciclismo al realizar un tiempo de 43 minutos, 36 segundos y 35 centésimas de segundos (43:36.35) en las dos vueltas de 13 kilómetros cada una. La prueba se llevó a cabo en la Costanera de Asunción.

Tiro con arco

El atleta Richard Abramson Ortega ocupó el lugar 23, con un total de 534 puntos, en la modalidad arco recurvo masculino ranking mundial del torneo de Tiro con Arco de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay 2025.

Grace Díaz García

La juvenil Grace Díaz García quedó en puesto 22, con 397 puntos, en el arco recurvo femenino ranking mundial del torneo de tiro con arco.

Equipo mixto recurvo

La dupla quisqueyana, integrada por Grace Díaz García y Richard Abramson Ortega, finalizó en el lugar 16 de la modalidad equipo mixto recurvo ranking mundial del tiro con arco al totalizar 931 puntos en los Juegos Panamericanos de Asunción.

Emmanuel Núñez León

Con 651 puntos, Emmanuel Núñez León finalizó en el lugar 11 de las competencias de la modalidad arco compuesto masculino ranking mundial del torneo de tiro con arco de la cita multideportiva de Asunción.

Skateabording

La atleta Ámbar Silverio Bautista quedó en la séptima posición en la semifinal de las competencias de skateaboarding que tiene lugar en el Parque de Skate, en el Complejo Olímpico de Asunción. Bautista tuvo una valoración de 13.77 en su rutina.

Víctor Manuel Silverio terminó en el sexto puesto, con una valoración de 51.38 puntos de los jueces, en la primera serie semifinal de las competencias del skateaboarding masculino.

of-am