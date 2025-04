Hijas Rubby Pérez demandarán propietarios discoteca Jet Set

SANTO DOMINGO.- Dos hijas del merenguero Rubby Pérez dijeron que demandarán a los dueños de la discoteca Jet Set, de esta capital, porque consideran que hubo negligencia en el caso del derrumbe del techo de este establecimiento el martes en la madrugada,

Zulinka Pérez y Ana Pérez hicieron el anuncio por separado al ser entrevistadas por periodistas. La primera era corista de la orquesta de Rubby y salvó milagrosamente su vida tras el derrumbe y la segunda es la hija menor del merenguero a la cual éste le celebró recientemente sus 15 años de edad.

Zulinka dijo que que no se hará la demanda por dinero sino porque considera que los dueños de la discoteca deben ser responsables “ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y sin su papá”.

De su lado, Ana manifestó: “Hay que hacer justicia, porque eso que pasó no fue un accidente”.

UN DESASTRE

Entrevistada por el periodista Tony Dandrades, para el programa “Primer Impacto”, de los Estados Unidos, Zulinka declaró que para ella lo ocurrido es “un desastre, lo más impactante” que ha vivido pues entre las víctimas figuran “mi papá, mi esposo, mis compañeros, mis amigos”.

Explicó que al momento del desplome del techo la orquesta interpretaba “Color de rosas”, un tema que ella canta sola, pero ese día se abstuvo de hacerlo porque está recién operada y le pidió a su padre que lo hiciera por ella. Finalmente acordaron cantarlo a dúo, cada uno con un micrófono.

Agregó que mientras lo hacían vio que las personas se movían en forma inusual por lo que ella advirtió a su esposo, que también era miembro de la orquesta, que tuvieran cuidado pues aparentemente había algún problema. También trató de alertar a Rubvby, pero no pudo.

Dijo que ella trató de usar la salida de emergencia pero ésta se encontraba cerrada. “No sé cómo… yo saqué fuerzas para salir porque la puerta de atrás estaba cerrada, no sé quién la cerró porque no se suponía eso era la salida de emergencia y los músicos dando golpetazos y parece que alguien escuchó y le quitó el pestillo”.

Narró que vio cuando a su padre le cayó encima una viga del techo que le provocó la muerte.

