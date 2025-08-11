Juan Soto tras record de Mickey Mantle, 67 años después

Juan Soto

NUEVA YORK.- Ser el pelotero con el mejor contrato en la historia de cualquier deporte es una gran responsabilidad y es precisamente eso lo que conlleva ser Juan Soto.

Hay quienes creen que el dominicano está sobrevalorado, mientras que hay otros que piensan que es un atleta generacional y que debe ser respetado como tal. Eso es uno de los tantos dilemas que existen en Grandes Ligas, como el caso Pete Rose y su dilema sobre Cooperstown o si los 700 jonrones de Barry Bonds son legales o no, esa discusión se la dejamos a los lectores.

Una cosa es cierta y que independientemente de lo que se piense, el talento de Juan Soto existe y sus números así lo avalan. Al día de hoy, el pelotero dominicano y New York Mets se encuentran en lucha directa por el pase a postemporada, siendo uno de los mejores equipo de su división, de su liga de MLB en sí misma.

Juan Soto va tras la historia en Las Mayores

Al momento en que redactamos estas líneas, Juan Soto mantiene una línea ofensiva de .249/.381/.488/.868 con 101 indiscutibles, 16 dobles, 27 jonrones, 65 carreras impulsadas, 79 carreras anotadas y 87 bases por bolas en 114 juegos en la temporada MLB, todo para un WAR, de acuerdo a Baseball Reference, de 4.1, siendo el mejor de todo New York Mets.

Con ello, el pelotero dominicano en MLB se encamina a su séptima zafra de 100+ hits, 45+ extrabases y 75+ bases por bolas. Si consideramos la edad del jardinero, nos damos cuenta que de lograrlo (solo faltan dos extrabases) estaría igualando el record histórico en este acápite en Grandes Ligas antes de los 27 años que pertenece a dos miembros del Salón de la Fama, Mel Ott quien lo logró entre 1929-1935 y Mickey Mantle quien lo hizo entre 1952-1958.

Existe mucho dilema en el mundo actual dominado por las Redes Sociales y en ese «toma y dame» que se evidencia día a día muchos se pierden del verdadero talento de un jugador como Juan Soto. Mi consejo, si usted desea aceptarlo, es que no se pierda el enfoque real que debemos tener y es el de celebrar y aprovechar que podemos tener a este tipo de jugadores, entendiendo que no se sabe que es historia cuando se está haciendo.

of-am