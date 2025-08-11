ExpoHogar Banreservas 2025 aprueba alto financiamiento

SANTO DOMINGO. – ExpoHogar Banreservas 2025, principal feria inmobiliaria de República Dominicana, financió en julio unas 1,362 propiedades en el país, con atractivas tasas de interés desde 7,84 %.

Los 1,362 patrimonios adquiridos son 1,220 viviendas, 70 solares y 72 locales comerciales.

El evento cerró con facilidades superiores a los RD$7,000 millones, luego de depurar solicitudes superiores a los RD$30,000 millones.

PRINCIPAL IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN

Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas, dijo que la feria es el principal impulso a la construcción en República Dominicana y es referente de confianza y seguridad para quienes desean una propiedad en su tierra natal.

Al evaluar los resultados, Pereyra señaló que cada día más dominicanos cumplirán su sueño de un techo propio.

El ejecutivo resaltó el respaldo que el pueblo dominicano le brinda a la Feria y la confianza que deposita en productos y servicios de Banreservas.

Tales atributos, dijo, convierten a la institución bancaria en la principal de su tipo en República Dominicana y la región del Caribe.

FERIAS EN EL EXTRANJERO

Este año Banreservas realizó varias ferias inmobiliarias, entre ellas en España y Estados Unidos, lo que permitió que cientos de dominicanos residentes en el exterior también hicieran adquisiciones en su país.

La labor de la institución bancaria permite la reducción del déficit habitacional en República Dominicana.

