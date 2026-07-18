El polvo del Sahara eleva a 35°C. temperaturas en RD este sábado

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SANTO DOMINGO. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado persistirá un ambiente caluroso en gran parte del país, con temperaturas máximas entre 33 y 35 grados Celsius, debido a la influencia de un sistema anticiclónico y la presencia de partículas de polvo del Sahara.

Estas condiciones favorecerán un cielo con pocas nubes y un tiempo mayormente estable en la mayor parte del territorio nacional.

RECOMENDACIONES POR ALTAS TEMPERATURAS

Indomet exhortó a la población a mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El organismo recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables ante las elevadas temperaturas.

VIGILANCIA EN EL GOLFO DE AMÉRICA

En cuanto a las condiciones marítimas, Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones consultar el pronóstico marino antes de realizar actividades en la costa sur.

Asimismo, informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Golfo de América, con un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

LLUVIAS AISLADAS DURANTE EL DÍA

Durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse lluvias pasajeras en provincias como La Altagracia, La Romana, Samaná y El Seibo.

En la tarde y las primeras horas de la noche se esperan incrementos nubosos con chubascos dispersos, de moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tronadas aisladas sobre Monte Plata, La Vega.

También Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez y Elías Piña, como resultado del calentamiento diurno y los efectos de la orografía.

Para el Gran Santo Domingo, el pronóstico indica un ambiente caluroso, con nubes aisladas durante el día y chubascos de corta duración al final de la tarde y en la noche.

an/am