MOSCÚ, 18 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos una persona ha muerto y otras 37 han resultado heridas como consecuencia de un gran ataque nocturno lanzado por Ucrania contra la región de Moscú y, en particular, contra un centro de distribución en la ciudad de Elektrostal.
El fallecido ha sido identificado precisamente en este lugar, horas después de que otro ataque ucraniano contra un centro logístico, esta vez en Tambov, dejara al menos siete muertos y casi 30 heridos.
30 VÍCTIMAS
Ahora mismo y según el viceministro de Salud ruso, Alexei Kuznetsov, 30 víctimas, siete de ellas graves, están siendo atendidas en hospitales de la región de Moscú y en centros médicos federales del Ministerio de Salud ruso mientras. Otras siete han recibido ya el alta o han sido atendidas en el lugar.
Las autoridades rusas estiman que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado más de 370 drones que se dirigían hacia la región de Moscú desde la tarde del viernes.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha precisado que la mayor parte de los dispositivos han sido abatidos antes de alcanzar la capital, mientras que otros 64 han sido destruidos cuando se aproximaban a la capital.
«Desde las 20.30 (hora local), más de 370 drones han estado volando hacia la región de Moscú. La mayoría han sido neutralizados por las fuerzas de defensa aérea en las aproximaciones. Sesenta y cuatro drones enemigos fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú», ha señalado Sobianin en un mensaje publicado en redes sociales.
desde hace tiempo… el ucraniano, tenía… que tomar esa… iniciativa, darle en… en el centro, en… el corazón de rusia… sin importar si… fueran en zonas… habitadas porque, la… rata putin… ejecuta lo mismo… en suelo ucraniano… y lo más ingenioso… de estas acciones… es que, el esclavo… ruso, manejado por… su mentor, el ratón… son terrorismos… no cuando ellos, lo ejecutan… en ucrania… ahora, el ucraniano… ha de
… esperar el contraataque… del ratón putin… pero si ocurre, que… estoy seguro… el próximo, ucraniano… denles más fuerte… para ver, si acaso… se sepa… por fin, donde… esta rata, es calvo…
Ven ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., los civiles rusos también mueren, no son inmortales; dejen esos gritos
⚡️Trump ha calificado a cuatro países como una amenaza.
Según el presidente estadounidense, Rusia, China, Corea del Norte e Irán representan una amenaza para el sistema electoral de Estados Unidos.
«Amenaza al sistema electoral»? Donde son amenaza es en lo militar; que han puesto en evidencia sus debilidades.