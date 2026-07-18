El Consejo Electoral haitiano extiende plazo inscribir partidos

Consejo Electoral de Haití. dijo que la inscripción de partidos fue extendida hasta el 31 de julio del 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 18 jul (Prensa Latina) El plazo fijado hasta hoy en Haití para inscribir los partidos políticos de cara a las próximas elecciones, del 22 al 27 de julio, fue extendido hasta el 31 del propio mes, precisa un comunicado de prensa.

La prórroga asumida por el Consejo Electoral Provisional (CEP) para que esas organizaciones presenten ante él sus solicitudes responde a los pedidos realizados por una veintena de ellas, que alegaron limitaciones en el proceso electoral, añade la declaración.

El traslado de la fecha límite de inscripciones de los partidos obligó a cambiar también la fijada a las coaliciones políticas (del 13 al 17 de julio), para el lapso entre el 10 y el 14 de agosto, agrega el comunicado.

EFECTUAR PROCESO DE MANERA INCLUSIVA E IMPARCIAL

La declaración del CEP expresa que dicha decisión refleja «su compromiso de seguir respondiendo a las necesidades de los participantes en los próximos comicios, a quienes describe como actores clave en el proceso electoral».

El organismo rector de las próximas elecciones reafirmó, además, su compromiso de efectuar este proceso «de manera inclusiva e imparcial, y bajo el respeto de los principios de independencia, transparencia y rendición de cuentas democrática».

La organización de los sufragios haitianos, cuya fecha permanece aún sin precisar, está marcado por desacuerdos entre el Gobierno y el CEP, sobre todo en factores clave como el monto del presupuesto y el texto del decreto electoral que legaliza la consulta.

npg/apb