PLD cuestiona prisa para modificar el Código Penal

SANTO DOMINGO.- José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó la intención de la mayoría oficialista en el Congreso de conocer en pocos días un informe sobre modificaciones al Código Penal.
A juicio del también secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, esa prisa ocurre luego de haber transcurrido once meses sin una revisión integral de la legislación.
A través de una publicación en la red social X, consideró que el oficialismo dispuso de tiempo suficiente para estudiar la normativa, pero dejó pasar gran parte del período de vacatio legis sin impulsar un análisis profundo de los aspectos cuestionados.
CUESTIONA FALTA DE ANÁLISIS
Dantés Díaz advirtió que resulta improcedente abordar con premura una ley de gran impacto para el sistema de justicia y la sociedad dominicana.
“Esa mayoría oficialista en el Congreso tuvo un año para revisar el Código Penal. Dejó pasar once meses de la vacatio legis y hoy pretende conocer un informe para modificar, en cuestión de días, algunas de las disposiciones cuestionadas”, expresó.
Asimismo, sostuvo que la seguridad jurídica requiere procesos legislativos responsables, sustentados en estudios técnicos, consultas y deliberaciones amplias.
“Así no se legisla. La seguridad jurídica exige estudio, análisis, consulta y deliberación”, afirmó.
PROPONE EXTENDER LA VACATIO LEGIS
El Pleno de la Cámara de Diputados fue convocado para este viernes con el objetivo de conocer el informe elaborado por la comisión correspondiente sobre las modificaciones al Código Penal.
Ante este escenario, Dantés Díaz planteó que la alternativa más prudente es extender la vacatio legis para permitir una revisión exhaustiva de la normativa.
LLAMADO A UNA REVISIÓN INTEGRAL
El dirigente del PLD sostuvo que el país necesita un Código Penal moderno y equilibrado, capaz de fortalecer la lucha contra la criminalidad, proteger a la ciudadanía, garantizar los derechos fundamentales y consolidar el Estado de Derecho.
A su juicio, solo mediante un proceso de análisis serio y ponderado se podrá alcanzar una legislación efectiva y consensuada.
an/am
Con razón la sociedad esté hastiada de los partidos politicos, ya han perdido la fe en esos buitres, porque son deshonestos hasta en algo tan simple como lo es el oponerse a una ley, solo porque hay puntos que afectan a los criminales. Todo el que se siente amenazado por esa ley sale ahora a dar gritos, los mismos gritos que hicieron cuando se aprobó y se le hicieron cambios para satisfacerlo, para ellos no fue suficiente porque exigen mas de ahí
Por qué exigen mas? Porque lo ideal seria que no hubiera castigo para los corruptos, ni los piratas digitales, ni los seudo-comunicadores e influencers, todos quieren una ley que les sonría y les de una palmada en la espalda felicitándolos por ser genios-manipuladores y difamadores, y falsos profetas. Abinader es muy blando y ha **** un precedente que traerá problemas en el futuro. A las gentes se les oye, pero no todos pueden ser satisfecho, porque el estado es responsable no solo de un grupo, sino de la sociedad completa.
Si ustedes le llaman prisa a eso, como se podría llamar todo el tiempo que tuvieron, antes de este momento, para discutir la ley? Todos los que ahora vienen a exigir cambios tuvieron oportunidad de mas para hacerlo, pero es sospechoso de que esperaran exactamente a días de la ley salir para venir con toda esa oposición, como si no tuvieran conocimiento de eso. Esa es la desvergüenza mas asquerosa que he visto de la oposición hasta ahora.
Estyos MARRRRR-DITOS como quiera se quejan, como si fueran pa’ninguna parte. Resulta y viene a ser, que ya conociéndolos y sabiendo quienes son, nadie va a botar el voto por estos saiiiiiii-tiadorazos. Que no se vistan que no van pa’parte.
No le conviene a estos delincuentes el nuevo codigo
Para estos peleladrones todo es malo