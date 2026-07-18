PLD cuestiona prisa para modificar el Código Penal

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SANTO DOMINGO.- José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó la intención de la mayoría oficialista en el Congreso de conocer en pocos días un informe sobre modificaciones al Código Penal.

A juicio del también secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, esa prisa ocurre luego de haber transcurrido once meses sin una revisión integral de la legislación.

A través de una publicación en la red social X, consideró que el oficialismo dispuso de tiempo suficiente para estudiar la normativa, pero dejó pasar gran parte del período de vacatio legis sin impulsar un análisis profundo de los aspectos cuestionados.

CUESTIONA FALTA DE ANÁLISIS

Dantés Díaz advirtió que resulta improcedente abordar con premura una ley de gran impacto para el sistema de justicia y la sociedad dominicana.

“Esa mayoría oficialista en el Congreso tuvo un año para revisar el Código Penal. Dejó pasar once meses de la vacatio legis y hoy pretende conocer un informe para modificar, en cuestión de días, algunas de las disposiciones cuestionadas”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la seguridad jurídica requiere procesos legislativos responsables, sustentados en estudios técnicos, consultas y deliberaciones amplias.

“Así no se legisla. La seguridad jurídica exige estudio, análisis, consulta y deliberación”, afirmó.

PROPONE EXTENDER LA VACATIO LEGIS

El Pleno de la Cámara de Diputados fue convocado para este viernes con el objetivo de conocer el informe elaborado por la comisión correspondiente sobre las modificaciones al Código Penal.

Ante este escenario, Dantés Díaz planteó que la alternativa más prudente es extender la vacatio legis para permitir una revisión exhaustiva de la normativa.

LLAMADO A UNA REVISIÓN INTEGRAL

El dirigente del PLD sostuvo que el país necesita un Código Penal moderno y equilibrado, capaz de fortalecer la lucha contra la criminalidad, proteger a la ciudadanía, garantizar los derechos fundamentales y consolidar el Estado de Derecho.

A su juicio, solo mediante un proceso de análisis serio y ponderado se podrá alcanzar una legislación efectiva y consensuada.

an/am