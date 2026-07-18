Venezuela reconoce a RD por su auxilio luego de los terremotos

Acto encabezado por el presidente Luis Abinader de imposición de la Medalla de Reconocimiento al Mérito al personal dominicano que participó como rescatista en la misión humanitaria “Quisqueya Solidaria 2026”, desarrollada en Venezuela tras los referidos terremotos.

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Santo Domingo, 17 jul (Prensa Latina) El Gobierno de Venezuela confirió hoy a la República Dominicana la Orden Héroe de Venezuela en su Primera Clase, en reconocimiento a la asistencia humanitaria brindada tras los terremotos que afectaron a ese territorio.

La distinción, considerada el máximo reconocimiento venezolano a quienes participan en labores de ayuda humanitaria, fue comunicada mediante una carta de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dirigida al presidente dominicano, Luis Abinader.

En la misiva, Rodríguez destacó que la respuesta de la República Dominicana constituyó una muestra de los vínculos de amistad, respeto mutuo y cooperación entre ambas naciones y subrayó que, en momentos de adversidad, la solidaridad internacional adquiere un significado especial.

ABINADER IMPUSO MEDALLA

El reconocimiento fue entregado al concluir una ceremonia en la que Abinader impuso la Medalla al Mérito del Ministerio de Defensa, en su Distintivo Verde al Valor de la Solidaridad, al personal dominicano que participó en labores de búsqueda, rescate y asistencia a las víctimas de los terremotos.

Durante el acto, el mandatario agradeció la labor de los rescatistas y del personal médico que permanece en hospitales de campaña instalados en las zonas afectadas, al considerar que su actuación reflejó el compromiso del país con la cooperación internacional.

La misión estuvo integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias, incluidos especialistas del Cuerpo Especializado para Mitigación de Emergencias y Desastres.

Desde su despliegue en Venezuela, el Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana ha brindado atención sanitaria a más de dos mil 500 personas afectadas por los sismos, como parte del dispositivo internacional de asistencia coordinado tras la emergencia.

npg/mpv