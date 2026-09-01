Policía RD dice que rescató 14 menores víctimas de «maltrato»

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Santo Domingo, 31 ago (EFE).- La Policía de República Dominicana informó este lunes que rescató 14 menores de edad y detuvo a más de diez personas como parte de una investigación sobre presunto maltrato infantil, explotación laboral y posible trata de personas en una fundación religiosa ubicada a las afueras de la capital.

De acuerdo con declaraciones a la prensa del portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, la “supuesta fundación tenía el rol de rescatar familias en situación de vulnerabilidad y usaban esta condición para tener estos menores de edad”.

Las edades de los menores tendrían edades comprendidas entre 3 meses y 13 años, indicó Pesqueira, quien señaló que los niños fueron llevados a una casa de acogida mientras se profundizan las investigaciones.

NIÑO DICE HABER ESCAPADO

Las detenciones tuvieron lugar después de que un niño de 12 años se presentara el pasado 28 de agosto en el destacamento policial de Hatillo (suroeste) de Santo Domingo y alegará que había escapado de la fundación «Restaurando Vida, Un Muerto que Revive», una de las ubicaciones allanadas por las autoridades, dijo la Policía en un comunicado.

Los menores estaban bajo el control de un hombre conocido como «El Pastor» o «El Capellán», denunció el niño, quien aseguró haber sido sometido a maltratos y obligado a realizar labores de construcción y agricultura.

Los investigadores hallaron de manera preliminar que el hombre señalado por la víctima sería Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, quien figura como pastor de dicha fundación.

Como parte de la operación fueron detenidas más de diez personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, destacó la Policía sin ofrecer más detalles de la operación. EFE

pma/gf