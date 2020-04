Poblada, rencor y caudillismo

EL AUTOR es abogado y escritor. Reside en Santo Domingo.

Cuando recientemente leí en este diario digital la palabra “poblada”, referida a unas declaraciones de un candidato presidencial, sobre todo en medio de un estado de cuarentena por la pandemia mundial del coronavirus. Entonces pensé que era la utilización de un sinónimo para expresar “pleito”.

Sin embargo, yo estaba equivocado, se usó el término con amplio conocimiento de su significado: “Multitud, gentío, turba, populacho, en especial cuando está en actitud levantisca o agresiva, motín.”

Confieso que entre decepción y espanto me causó un enorme estremecimiento. Con los labios entreabiertos dije en soledad: “¡Wao, cuántos pudieran ser los contagiados. Parece que el rencor quiere poblada!” He seguido sus discursos y declaraciones, después de abandonar su otrora entidad política, y se me parecen, por lo encendido del verbo. al Peña Gómez que tanto él criticó por su “elocuencia de barricada”.

La historia testimonia cómo muchos gobernantes de estar situados en lo más alto, y alcanzar logros extraordinarios en la administración de la cosa pública, en cambio -por su ambición-, terminanaron derrumbándose como antiguos edificios. Lo triste es que, no concluyen por asimilar que el tiempo ha pasado, y que ahora, comparado con el ayer, son numeralmente casi ruinas.

A veces pienso en los caudillos de esta época y me pregunto, si ellos no se imaginan qué puede pasar en sus organizaciones cuando físicamente desaparezcan. Porque es una realidad que nadie más brilla en sus entidades. Y añado, que al igual que otros caudillos, su egoísmo es tan profundo que cargarán con “su partido” a la tumba. Lo demás es fanatismo y en cierta forma, torpeza.

En nuestros anales y los de otros países de Latinoamérica, el pasado está marcado por una vocación caudillista. En ese género, los nuevos caudillos, son retrancas o muros que impiden que la generación del presente continúe sus pasos. Y más si los fueros del rencor cubren el ego.

Es difícil que un caudillo acepte que legalmente ha perdido, su mente siempre en la cumbre no reconoce caer en el abismo, y con humildad, aunque sea por un voto (punto), decirle al competidor, “¡ganaste!”, mas si ha resultado triplemente triunfador en otras ocasiones.

Expresémoslo con palabras del eminente escritor rumano Emil Cioran: “Nuestro rencor proviene del hecho de haber quedado por debajo de nuestras posibilidades sin haber podido alcanzarnos a nosotros mismos. Y eso nunca se lo perdonamos a los demás.”

Así mismo, los rencores y otros estados emocionales de un instante, causaron las contiendas y pobladas de mayor violencia de la humanidad, desde el pique de Alejandro Magno con su expedición contra Darío a Persia, hasta la ansiedad de los yanquis –invasión- con el avance de los constitucionalistas en la Guerra de Abril de 1965.

Es evidente que las decisiones fundamentales tomadas por rencor son esencialmente erróneas y sus frutos igualmente representan cosechas perdidas.

Este rencor, que nos advierte de una posible poblada, es extraño, fue perdiendo adeptos y compañeros de décadas, que hoy el “eterno candidato” lo aprecia como “enemigos irreconciliables”. Esto es común en todos los conductores de masas de tendencia caudillista, cuando no se le permite lo que desean.

Pero algunos rencorosos tienen algo bueno. Si se le complace y ofrece algo del pastel puede que participen en el festejo. A lo mejor ha faltado iniciativa para satisfacer sus caprichos. Puede ser que todo no esté perdido, porque en definitiva hasta para el COVID-19, con el tiempo habrá una vacuna.

leonelmartinez3000@gmail.com

JPM

