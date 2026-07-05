Plutarco Arias recibe el Premio Ébano Verde en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El doctor Plutarco Arias fue distinguido la noche de este viernes con el Premio Ébano Verde, el máximo galardón institucional otorgado por la clínica Unión Médica del Norte, en reconocimiento a su trayectoria profesional, liderazgo y ejercicio ético de la medicina.

La entrega del reconocimiento se realizó durante la inauguración del XXVI Congreso Internacional de la clínica Unión Médica, celebrado en el Hotel Gran Almirante, con la presencia de miembros del Consejo de Administración del centro de salud, encabezados por su presidente Julián Sued.

Al recibir la distinción, Arias —neumólogo y exministro de Salud Pública— expresó su emoción y gratitud, asegurando que asume el reconocimiento con humildad y sentido de responsabilidad. Destacó además el simbolismo del “ébano verde”, al que describió como un árbol firme, noble y resistente, que representa constancia y raíces profundas ante la adversidad.

El galardonado afirmó que ha procurado conducir su vida profesional con valores de honestidad, vocación de servicio y compromiso con el bienestar humano, resaltando que la medicina es una práctica que exige no solo conocimiento científico, sino también sensibilidad, paciencia y compasión.

Durante su intervención, agradeció a la Clínica Unión Médica del Norte por acoger gran parte de su trayectoria profesional, así como a sus pacientes, a quienes definió como sus “grandes maestros”. También dedicó el reconocimiento a su familia, en especial a su esposa, hijos, nietos y hermanos, a quienes atribuyó parte esencial de su carrera.

Asimismo, dirigió un mensaje a las nuevas generaciones de médicos, exhortándolas a formarse con excelencia sin perder la sensibilidad humana, al tiempo que subrayó que “una palabra a tiempo, una escucha sincera y una mano amiga pueden ser tan valiosas como cualquier tratamiento”.

En el mismo acto fueron reconocidos con el Premio Rubí de la Medicina los doctores Nicolás de Jesús Rodríguez Tejada y Francisco Mejía Ortiz, quienes destacaron el valor del servicio, la docencia y la ética profesional en sus respectivas trayectorias.

La ceremonia contó con la presencia de diversas personalidades del ámbito médico, académico y social, entre ellas el senador de Santiago Daniel Rivera, el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago monseñor Héctor Rodríguez, el presidente del Colegio Médico Dominicano en Santiago José Domínguez, el titular de Coraasan, Bernardo Hilario, y el director regional del SNS, entre otros invitados.