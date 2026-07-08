PLD vincula cacerolazos con malestar social en Dominicana

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Santo Domingo, 8 jul (Prensa Latina) La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, consideró que los cacerolazos registrados anoche en esta capital reflejan que una parte de la sociedad siente que sus preocupaciones no encuentran respuestas oportunas.

Al responder preguntas de periodistas sobre el tema, Cuello sostuvo que esas manifestaciones ocurridas en varios sectores del Gran Santo Domingo y en otras ciudades no surgen de la nada y tienen un significado que las autoridades no deberían minimizar.

«En democracia, cuando la ciudadanía se expresa de manera pacífica, la primera responsabilidad de quienes ejercen el poder es escuchar», declaró la exviceministra de la Presidencia.

MUERTE JOVEN A MANOS DE POLICIA FUE DETONANTE

Explicó que la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, a manos de un agente de la Policía, fue el detonante de esa expresión ciudadana, pero afirmó que el malestar expuesto el lunes se viene acumulando desde hace tiempo debido al alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y los prolongados cortes de energía, entre otros problemas.

«Está presente en los hogares que vuelven a padecer apagones; en las comunidades que deben comprar el agua que el Estado no les garantiza; en las familias cuyo poder adquisitivo continúa deteriorándose; y en los ciudadanos que reclaman mayor transparencia sobre decisiones que afectan directamente su economía», indicó la dirigente opositora.

DESAFIOS EXIGEN RESPUESTAS CONCRETAS

Cuello sostuvo que cada uno de esos desafíos exige respuestas concretas. «Pero todos ellos, en conjunto, revelan un reto aún mayor: preservar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Ningún país puede avanzar de manera sostenible cuando esa confianza comienza a erosionarse», manifestó.

Añadió que «la República Dominicana necesita menos confrontación estéril y más capacidad para resolver los problemas que afectan la vida diaria de la gente.

rgh/mpv