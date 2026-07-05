PLD condena «represión» a los agrónomos, respalda reclamos

Reunión de los dirigentes agropecuarios del PLD este 4 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- La Corriente Gremial Unidad Agropecuaria (UGA), vinculada al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), condenó la actuación de las autoridades durante una reciente protesta protagonizada por profesionales agropecuarios, al considerar que evidenció la «intolerancia» del Gobierno frente a las demandas del sector.

Durante una reunión celebrada los dirigentes de la UGA denunciaron la agresión sufrida por los agrónomos que marchaban hacia el Palacio Nacional para exigir mejoras salariales, la reposición de profesionales cancelados y pensiones dignas para más de mil servidores públicos con más de 35 años de servicio en instituciones del sector agropecuario.

Según el acta del encuentro, los participantes calificaron la actuación de las autoridades como un acto represivo contra un gremio que reclama reivindicaciones laborales y mejores condiciones para quienes han dedicado décadas al servicio público.

PREPARAN ENCUENTRO NACIONAL

En la reunión también se acordó celebrar en agosto un encuentro nacional con representantes provinciales y regionales de la UGA, con el propósito de unificar posiciones de cara al proceso electoral de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), previsto para septiembre, y definir las acciones que seguirán una vez concluya ese proceso.

La actividad contó con la participación del secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Francisco Mosquea; del exsenador Adriano Sánchez Roa; del coordinador de la UGA, Juan Francisco Caraballo; del miembro del Comité Central Leandro Mercedes, así como de 17 de los 21 integrantes de la directiva nacional de esa corriente gremial.

Los asistentes dejaron abierta la discusión sobre la participación de la UGA en las elecciones de la ANPA, tema que será abordado posteriormente con la dirección del PLD.

an/am