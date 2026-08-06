Piratas dejan en libertad al dominicano Marcell Ozuna

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PITTSBURGH.– Los Piratas de Pittsburgh dejaron en libertad al jardinero dominicano Marcell Ozuna, poniendo fin a su vínculo con la organización luego de evaluar su situación dentro del equipo.

La decisión abre un nuevo escenario para el veterano bateador, quien ahora queda disponible para negociar con cualquier otra franquicia de las Grandes Ligas interesada en sus servicios.

Ozuna, reconocido por su poder ofensivo y trayectoria en las Mayores, ha sido una de las figuras dominicanas más destacadas de la última década, con participaciones en Juegos de Estrellas y temporadas de alto rendimiento ofensivo.

El movimiento de los Piratas se produce en medio de ajustes en su plantilla, mientras el conjunto continúa definiendo las piezas con las que afrontará el resto de la temporada.

El dominicano deberá esperar nuevas oportunidades en el mercado de Grandes Ligas, donde su experiencia y capacidad para producir carreras podrían despertar interés de otros equipos.

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